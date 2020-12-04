Москва, 4 декабря, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Скончался член Совфеда Александр Михайлов, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря. Смерть произошла вследствие сердечного приступа.

Council.gov.ru Александр Михайлов

Михайлов представлял в Совфеде Курскую область, являлся членом комитета по обороне и безопасности.

Михайлов с 2000 по 2018 годы возглавлял Курскую область.

15 сентября Александру Михайлову исполнилось 69 лет.

Михайлов занимал пост сенатора в Совете Федерации с ноября 2018 года. Помимо него, Курскую область в Совфеде представляет Валерий Рязанский, возглавляющий комитет Совфеда по социальной политике.