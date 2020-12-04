Москва, 4 декабря, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Искусственный интеллект не способен выполнять функцию главы государства. Об этом 4 декабря заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе основной дискуссии конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey

«Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока. Всё-таки искусственный интеллект, он в самом названии — слово «искусственный». Как бы ненастоящий», — заявил Путин.

Он напомнил о высшем происхождении человека, в то время как у всего искусственного, в том числе и у искусственного человека, «нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести».

«Все эти компоненты — они чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны», — подчеркнул президент.

«И иногда — я это знаю по своему собственному опыту — принимать не совсем рациональные решения. А их нужно принимать, исходя из истории, культуры, из текущей практики, устремлений и ожиданий граждан страны. Эти решения — они для социальной сферы иногда кажутся нерациональными, в области, скажем, пенсионного обеспечения, в области здравоохранения, других сферах жизни и деятельности человека. Но они для президента-человека кажутся и являются обоснованными. Потому что он принимает решения не в интересах машин, а в интересах живых людей. И должен думать именно об этом», — пояснил он.