Ставрополь, 4 декабря, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Идея убрать из российских городов СИЗО и колонии является правильной, считает уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Николай Лисинский. По мнению омбудсмена, подобные учреждения должны располагаться за пределами жилых зон.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что ведомство разрабатывает пилотный проект по преображению учреждений Федеральной службы исполнения наказания. Минюст, в частности, предложит вынести все колонии и следственные изоляторы из городов и населенных пунктов.

«Подобного рода учреждения не должны быть в городе. Особенно как у нас, почти в центре Ставрополя. Они должны быть вынесены за пределы жилых зон. Инициатива правильная», — приводит слова Лисинского «Победа26».

Вместе с тем омбудсмен подчеркнул, что СИЗО и колонии не нужно выносить слишком далеко за городскую черту, поскольку они должны быть доступны для сотрудников, адвокатов и следователей.