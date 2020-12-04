Москва, 4 декабря, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) об оценке гражданами работы госслужащих. Большинство чиновников работают много и честно на благо страны, заявил он 4 декабря журналистам.

Константин Иванов, Вениамин Брискин. Ближе к жизни, к живому делу! 1954

Российские чиновники работают плохо, ответил 61% участников опроса ФОМ. Песков отметил, что большинство госслужащих работают очень много, честно и действительно на благо страны, они достойно выполняют свои обязанности.

«Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится», — сказал Песков о результатах опроса.

Он добавил, что неверное впечатление обо всех создают «плохие чиновники», которые наплевательски относятся к работе. При этом он указал на то, что 65% опрошенных хотели бы, чтобы их дети поступили на госслужбу.