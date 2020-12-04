Ярославль, 4 декабря, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 января 2021 года вырастет размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Незавершенный капремонт кровли в Ярославле

По сравнению с нынешним годом стоимость минимального взноса с квадратного метра вырастет на 34 копейки и составит 8 рублей 14 копеек с квадратного метра. В годовом исчислении с каждого квадратного метра ярославцы доплатят 4 рубля 8 копеек. Рост размеров взносов в областном департаменте объяснили необходимостью выполнения программы по капитальному ремонту домов.

«Согласно региональному закону, принятому в 2013 году, минимальный взнос должен индексироваться раз в год. При расчете учитываются необходимый объем проведения работ, инфляция. Изменение размера взноса направлено на выполнение перед жителями области обязательств, которые предусмотрены региональной программой по капитальному ремонту многоквартирных домов, — пояснила и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM год назад плата выросла на 35 копеек с квадратного метра. Причем тогда индексацию власти никак не комментировали. Ярославцы узнали о ней из объявлений, появившихся на подъездах 1 января 2020-го.