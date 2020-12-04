Ярославль, 4 декабря, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Ярославской области выявила неэффективное использование бюджетных средств государственным казенным учреждением «Ярдорслужба». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приложение к отчету контрольно-счетной палаты за 2019 год.

Yarregion.ru Будущий пункт весового контроля

КСП проверяла исполнение областной ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Выявлено неэффективное расходование 38 миллионов рублей.

«Из которых 35 млн. рублей связано с неэффективным управленческим решением руководства Ярдорслужбы по передаче функций по содержанию пунктов весового контроля подрядной организации при наличии в штате госзаказчика отдела по обслуживанию постов весового контроля. При этом расходы на оплату работ по содержанию постов в рамках государственного контракта были значительно выше, чем могли бы быть при выполнении данных работ работниками госзаказчика», — отмечается в отчете КСП.

В ходе проверки расходования средств на ремонт автомобильных дорог регионального значения аудиторы выяснили, что ряд работ, включенных в сметы, не выполнялись из-за изменения технических решений подрядчиками, а также в связи с отсутствием потребности в их выполнении.

«В некоторых случаях некачественно выполненная проектная документация явилась одной из причин низкого освоения выделенных средств. Так, в связи с тем, что отдельные технические решения, отраженные в проектной документации на капитальный ремонт железобетонного моста в одном из муниципальных районов, невозможно было реализовать на практике, подрядная организация не смогла выполнить работы в установленные контрактом сроки. В связи с этим, в 2018 году освоено лишь 3% средств, выделенных на эти цели», — говорится в информации контрольно-счетной палаты.

В ходе проверки КСП установлены нарушения законодательства в сфере закупок, в том числе в части дробления некоторых контрактов. Материалы проверки в прокуратуру Ярославской области, департамент дорожного хозяйства области и контрольно-ревизионную инспекцию Ярославской области.