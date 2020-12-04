Калуга, 4 декабря, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Законодательное собрание Калужской области 3 декабря приняло региональный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, доходы бюджета Калужской области в 2021 году составят 64 млрд 312 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 67 млрд 949 млн рублей. Областной бюджет сохранит социальную направленность. В эту сферу будет направлено 44 млрд 479 млн рублей, или 66 процента от общей суммы расходов.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Калужское Законодательное собрание приняло областной бюджет

Итоги бюджетного процесса подвел председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев. Он поблагодарил всех, кто участвовал в работе над главным финансовым документом, особо отметив вклад избирателей, так как большая часть расходов сформирована в рамках наказов, полученных в ходе избирательной кампании.

«Область продолжает оставаться регионом-донором. Это позволяет не сокращать социальные программы. Более того, приняв поправки, 650 млн рублей дополнительно направлено на оказание первичной медицинской помощи, 370 млн рублей — на горячее питание учащихся, 444 млн рублей — на выплаты за классное руководство. Почти миллиард дополнительно — на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет», — заявил Новосельцев.

При этом, по словам председателя, областной бюджет — это не только цифры, но и конкретные объекты. Он отметил, что в следующем году планируется реконструкция Калужской областной клинической детской больницы, областного театра юного зрителя, строительство и модернизация учреждений культуры в сельской местности на сумму 139 млн. рублей. В городе Кондрово появится новая школа, 2 новых детских сада в Обнинске, 1 — в Калуге, по одному в Малоярославецком и Боровском районах.

«Даже в условиях пандемии на эти и многие другие объекты в бюджете заложены средства. Так что он получился вполне сбалансированным, и позволяет региону развиваться дальше», — подытожил Геннадий Новосельцев.