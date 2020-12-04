Брюссель, 4 декабря, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Когда члена Европейского парламента задерживают на вечеринке во время коронавирусных ограничений, да не просто вечеринке, а настоящей гей-оргии, причём европарламентарий находится под воздействием наркотиков, сложно ожидать адекватных решений от законодательного органа ЕС, пишут эксперты Института РУССТРАТ.

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия. Ок 1598

За последнее время парламент Евросоюза не раз удивлял своими заявлениями. То его члены на официальном уровне сравнили Советский Союз с гитлеровским Третьим Рейхом, то не желали признать добровольный выбор жителей Крыма, то отказывались видеть откровенный фашизм на Украине, то обязывали Россию каяться за некое многовековое притеснение рабов, которое и вовсе отсутствовало в отечественной истории, напоминают авторы публикации.

Оказалось, что подобному безответственному, несерьезному и малоадекватному поведению есть объяснение.

Сейчас Бельгия, как и многие европейские страны, пытается сдержать вторую волну коронавируса, и поэтому власти Брюсселя запретили собираться компаниями больше четырех человек. Любые людные вечеринки пресекаются полицейскими, и в очередной раз местные жители вызвали их на Rue des Pierres по поводу громкого шума.

В квартире правоохранители обнаружили более двух десятков обнаженных мужчин, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении. Один из «отдыхающих» попытался сбежать через окно, но всё равно был задержан.

К удивлению полицейских, он заявил о своей дипломатической неприкосновенности и потребовал вызвать представителя МИД. Задержанный мужчина оказался венгерским евродепутатом Фидесом Йожефом Шайером.

Если в парламенте объединенной Европы заседают такие депутаты, стоит ли их укорять за инфантилизм, желание легализовать наркотики и продвигать ЛГБТ. По мнению специалистов Института РУССТРАТ, от подобных законодателей не стоит ожидать адекватности, подобающей серьезным людям.