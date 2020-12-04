Архангельск, 4 декабря, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Новодвинске устранили аварию, оставившую накануне без воды весь город. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

Прорыв на сетях произошел вечером 3 декабря: трубопровод диаметром 400 мм на территории ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» был поврежден при выполнении плановых ремонтных работ. Работы по ликвидации аварии велись всю ночь.

В настоящее время осуществляется заполнение системы водой. Выход на нормативные показатели давления ожидается к 15:00.