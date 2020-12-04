Ялта, Крым, 4 декабря, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Взимание платы за пользование муниципальными платными парковками предлагается приостановить. Как сообщила 4 декабря на своей странице в соцсети и.о. главы администрации Ялты Янина Павленко, соответствующий проект постановления направлен в городской совет Ялты.

Марина Каширская ИА REGNUM Припаркованные автомобили

Павленко отметила, что в 2019 году бюджет города от деятельности 23 платных парковок недополучил более 450 тыс. рублей.

«Вопрос очевиден — где деньги? И почему ялтинцы ежедневно должны тратить из своего бюджета средства, которые идут непонятным дельцам? Особенно сейчас, в непростой период пандемии, когда многие семьи нуждаются в поддержке», — написала Павленко.

Решить проблему, считает и.о. главы администрации города, позволит внедрение автоматизированных парковочных мест, к разработке соответствующей программы городские власти готовы приступить.