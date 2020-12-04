Калуга, 4 декабря, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 4 декабря в Калуге вручил волонтерам памятные медали президента России «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Церемония была приурочена ко Дню добровольца в России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша вручил волонтерам памятные медали президента России «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе»

Среди награждённых — люди разных возрастов, профессий, статуса, но каждый внес существенный вклад в волонтерское движение области. Промышленные предприятия, торговые сети, другие коммерческие организации региона также не остались в стороне. По словам одной из участниц церемонии Вепренцевой Наталии, работа волонтера прежде всего помогает в трудное время оставаться людьми.

Владислав Шапша поблагодарил волонтёров за усилия, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Когда людям приходит помощь, в этом мире становится меньше страха и больше доброты. Это все в ваших руках. Пандемия стала для нас очень серьезным вызовом, но это и возможность проявить свои лучшие качества. То, что вы останетесь в памяти более 32 тысяч человек — жителей Калужской области, к которым пришли на помощь, это тоже серьезный результат вашей работы», — сказал калужский губернатор.