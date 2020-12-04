Москва, 4 декабря, 2020, 13:40 — ИА Регнум. С 1 апреля по 1 декабря 2020 года в России уволены 12 миллионов 162,8 человек. Приняты на работу 12 млн 230,1 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления правительства РФ.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

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При этом уточняется, что по данным на 1 декабря 2020 года, число безработных, зарегистрированных в службе занятости, составило 3 млн 144 тыс. человек.

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По данным Минтруда РФ, на конец ноября 2020 года в России число официально зарегистрированных безработных граждан составило 3,201 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема безработицы обостряется по всей России.

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