Екатеринбург, 4 декабря, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не будут масштабно украшать город к новогодним праздникам. Об этом заявил глава города Александр Высокинский журналистам.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новогодняя ёлка в Екатеринбурге

Чиновник уточнил, что сейчас в городе есть более важные статьи расходов — компенсации трат городского транспорта, дополнительные средства на скорую медицинскую помощь и учреждения культуры и спорта. Поэтому «праздничные» расходы были урезаны.

«Давайте потратим на праздник? Пока денег нет», — признался Высокинский порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр опроверг информацию об ограничении движении транспорта в новогоднюю ночь.