Кострома, 4 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Костромской области по вопросам безопасности Владимир Кирпичник написал заявление об уходе с формулировкой «по собственному желанию». Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ИА REGNUM.

44.rosguard.gov.ru Павел Бабчук

Занять эту должность губернатор Сергей Ситников предложил Павлу Бабчуку, руководившему управлением Росгвардии по региону с 2016 года.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Росгвардии, официальный приказ об увольнении Бабчука со службы был подписан 1 декабря 2020 года. 4 декабря в управлении пройдёт мероприятие, посвящённое «прощанию с начальником».

Владимир Кирпичник работал в областной администрации с 2012 года. На посту замгубернатора он отвечал за защиту населения от чрезвычайных ситуаций, курировал вопросы гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, взаимодействия с органами судебной власти, прокуратуры, юстиции, миграционными и правоохранительными органами, военным комиссариатом.

Временно исполняющим обязанности начальника управления Росгвардии по Костромской области назначен заместитель Бабчука — полковник полиции Дмитрий Дасаев.