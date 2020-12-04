Чебоксары, 4 декабря, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В столице Чувашии в ночь на 4 декабря температура опустилась до — 19 градусов и будет ещё холоднее. Температура к середине месяца может снизиться до — 30 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Борис Кустодиев. Морозный день. 1913

С 4 по 6 декабря в Чувашии антициклон Хавьер, центр которого будет над Татарией, обеспечит температуру на 7−10 градусов ниже климатической нормы. В начале недели его сменит другой, который принесёт небольшое потепление: днём ожидается −5…−10 градусов мороза.

Но потепление продержится недолго: с 9 декабря начнётся новая волна похолодания, температура может опуститься до — 25 градусов.

По предварительным данным, в середине декабря могут ударить 30-градусные морозы. Существенное потепление вернётся не скоро.