Барнаул, 4 декабря, 2020, 13:06 — ИА Регнум. Алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв положительно относится к идее объявить 31 декабря выходным днём. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Николай Фешин. Елка. 1917

«31 декабря всегда старался все дела отложить, чтобы подготовиться к празднованию Нового года».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в России опять возникла дискуссия: объявлять 31 декабря нерабочим днём или нет. Недавно член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал губернаторов у себя в регионах объявить последний день года нерабочим.

По его словам, в 2019 году инициатива была поддержана более чем 15 территориями.