Токио, 4 декабря, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Mazda представил обновленный кроссовер Mazda CX-5. Об этом сообщается на сайте компании.

Mazda Обновленная Mazda CX-5

На данный момент новинка уже находится на складах официальных дилеров компании.

Обновлённая модель CX-5 получила такой же дизайн, как и у предшественника. При этом модельная линейка автомобиля была расширена спецверсией под названием Black Tone Edition. Машины в этой серии имеют чёрную окраску колес, корпусов зеркал заднего обзора и других деталей.

Основным новшеством CX-5 стала фирменная медиасистема Mazda Connect. Она в зависимости от комплектации имеет 8,8 — или 10,25-дюймовый экран. Для системы был расширен функционал, а также появилась опция, позволяющая взаимодействовать со смартфоном.

Напомним, в конце ноября 2020 года российские дилеры компании Mazda начали приём заказов на кроссовер CX-30. Однако свои кроссоверы первые покупатели получат не ранее 15 января 2021 года.

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