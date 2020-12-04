Социологи рассказали о планах граждан России дожить до старости
Москва, 4 декабря, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В настоящее время большинство жителей России считает, что старость начинается с 62 лет, приводит данные опроса 4 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В среднем российские граждане при нынешних условиях жизни планируют дожить до 78 лет. Женщины настроены более оптимистичны — они мечтают дожить до 81 года, мужчины — до 74 лет.
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Среди проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, названы: бедность, низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья (44%), ощущение ненужности (19%) и одиночество (17%).
Телефонный опрос проведен 26 ноября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) не пугает старость.
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