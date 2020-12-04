Городской голова Калуги назвал сумму затрат на новогодние торжества
Калуга, 4 декабря, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Проект «Калуга — новогодняя столица России» обошёлся бюджету более чем в 69 млн рублей, заявил городской голова Калуги Дмитрий Денисов в эфире местного телеканала.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Калуга была объявлена Новогодней столицей России 2021 года. Праздничные мероприятия пройдут с 12 декабря по 9 января 2021 года. Проект Министерства культуры РФ «Новогодняя столица России» направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма, так что отметить народный праздник в новогодней столице в Калугу приедут гости со всей страны. Почётный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года, когда на официальной церемонии закрытия состоится передача символа следующей новогодней столице России — Нижнему Новгороду.