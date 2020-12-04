Омск, 4 декабря, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Пожар на складе, случившийся сегодня, 4 декабря, в Кировском округе Омска, тушат 86 спасателей. В этом им помогает 20 единиц техники. Об этом информирует региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Пожар на территории складов в промышленной зоне на улице 2-я Солнечная, в Омске

Судя по видеоматериалу, речь идёт о серьезном возгорании. Столбы огня и дыма поднимаются ввысь не насколько метров, распространяя вокруг едкий запах. Ранее сообщалось, что горит пластик в виде бутылок и упаковки, есть вероятность, что из-за штиля он распространится по Омску.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общая площадь горения составляет 4,5 тыс квадратов.