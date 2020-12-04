Мытищи, Московская область, 4 декабря, 2020, 11:22 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил иск о банкротстве одного из кредитных потребительских кооперативов Подмосковья. Исковое заявление суд пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Истцом в деле выступает ГУ Центральный банк РФ в лице Московского Банка России по Центральному федеральному округу. Ответчик — кредитный потребительский кооператив «Нано фонд». Заявление подано 3 декабря 2020 года. Детали дела пока не сообщаются.

На сайтах некоторых юридических компаний клиентам данного кооператива сообщают о закрытии и предлагают помощь в возврате средств.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив учрежден в Мытищах, но имеется отметка о недостоверности этих сведений. Юрлицо создано в декабре 2018 года для финансовой взаимопомощи. Председатель правления с 2019 года — Павел Сафонов. За два года существования кооператива он — третий председатель.