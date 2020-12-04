Кострома, 4 декабря, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Администрация города Костромы направила в адрес территориальной генерирующей компании (ПАО «ТГК-2») письмо с требованием оплатить 36,7 млн. рублей неустойки за нарушение концессионного соглашения в 2019 и 2020 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполняющая обязанности заместителя главы администрации Костромы, курирующего сферу городского хозяйства Ольга Кургинова.

Ремонт сетей

Претензия была направлена 27 ноября. В течение 20 дней ТГК-2 должна удовлетворить или опровергнуть требование. В случае, если этого не произойдёт, администрация будет пытаться взыскать сумму в рамках банковских гарантий либо через суд.

«В течение этого срока они должны либо опровергнуть требование, если считают, что неустойка начислена или рассчитана неправомерно, либо в добровольном порядке погасить всю суму. Если ответа не будет, дальше мы пойдём взыскивать неустойку либо в рамках банковских гарантий, либо в рамках судебных решений», — пояснила Кургинова.

Напомним, что квартальные теплосети Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет концессии ТГК-2 должна была вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей. Однако компания нарушила соглашение, реконструировав (данные актуальны на 30 октября 2020 года) 11,45 километров коммуникаций из 39,4 километров, заявленных в документе.

За нарушения инвестиционной программы по концессии администрация Костромы начислила «ТГК-2» 18,6 млн. рублей штрафов. После этого компания предложила администрации вступить в переговоры и изменить условия соглашения. Закончилась история тем, что в октябре текущего года ТГК-2 направила в городскую и областную администрацию предложение разорвать концессионное соглашение, в чём им было отказано.

«Ранее в адрес ТГК-2 уже направлялась неустойка в размере 18 миллионов рублей. Они не оспорили её, но предложили администрации вступить в переговорный процесс. Предложений было много — компания предлагала применять другие материалы при реконструкции сетей, изменить показатели надёжности, энергетической эффективности, расторгнуть соглашение. На время переговоров было принято решение приостановить процесс взыскания неустойки. По итогу переговоров администрация города приняла решение продолжать концессионное соглашение в том виде, в котором оно есть, и направила в адрес ТГК-2 новую неустойку», — рассказала Кургинова.

Напомним, ранее после переизбрания на должность глава администрации Костромы Алексей Смирнов обозначил «приоритетные направления развития города на ближайшие 5 лет» указав в числе прочего, что отношения с ТГК-2 «требуют определенной трансформации». Он пообещал, что городские власти будут добиваться «выполнения концессионных обязательств по капитальному ремонту сетевого хозяйства Костромы». ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.