Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Ростовские власти не могут сохранить фасад дома, хранящего память о героической обороне города 1942 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации областного центра Алексей Пикалов.

61.mchs.gov.ru Пожар в доходном доме Науменко 6 сентября 2020 года

Доходный дом Науменко, построенный в начале 20-го века, расположен на улице Станиславского, 39. В число объектов культурного наследия постройка не включена. В 2009 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

«В настоящее время проводятся дополнительные обследования этого дома в части наличия исторически важных элементов, которые мы постараемся сохранить. Их возможно будет использовать на других мемориальных комплексах, в парках и скверах как память о событиях, происходивших в Великую Отечественную войну. К сожалению, полностью сохранить фасад невозможно, так как его техническое состояние несет угрозу жизни и здоровью людей», — сказал Пикалов.

ИА REGNUM напоминает, что общественники возмущены решением властей о сносе исторического здания. На его фасаде сохранились следы от пуль и снарядов, которые были выпущены в ходе битвы за Ростов 1942 года. По мнению поисковиков, сносом дома «будет нанесён сильнейший удар по фундаменту памяти о войне».