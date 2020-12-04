Кострома, 4 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксировано еще 136 случаев новой коронавирусной инфекции, 174 человека выздоровели за сутки. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает оперативный штаб.

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Число летальных исходов среди больных COVID-19 возросло до 194. В области скончалась 76-летняя женщина, страдавшая «множественными хроническими заболеваниями».

Всего с начала пандемии в Костромской области SARS-CoV-2 выявили у 11 945 человек, уже поправились 8878 человек — 74% от числа всех заражённых.

В больницах продолжают лечение 742 человека, ещё 2737 человек лечатся от COVID-19 дома.