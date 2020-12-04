Токио, 4 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. В сети появился тизер рестайлингового кроссовера Nissan Kicks, который будет выпускаться исключительно для авторынка США. Изображение распространила пресс-служба японской компании.

Пресс-служба Nissan Тизер обновленного кроссовера Nissan Kicks

Официальная премьера новинки в Соединённых Штатах намечена на 8 декабря 2020 года. При этом ранее новая версия авто уже была представлена в Таиланде. Для этой страны Nissan создал версию, оснащённую гибридным силовым агрегатом e-Power.

Электромотор в этой машине установлен на месте коробки передач и вращает передние колеса. Наибольшая мощность мотора равна 129 л. с. (260 Нм).

Судя по представленному автопроизводителем изображению, версия нового Nissan Kicks для США получит экстерьер как у таиландского собрата. Однако количество опций для американского рынка может быть расширено.

Актуальный Nissan Kicks на сегодняшний день является самым бюджетным кроссовером в своем сегменте с базовой ценой 19 070 долларов. В США его главным конкурентом является Kia Seltos.

Ранее компания Nissan представила модель Note третьего поколения с новой платформой CMF-B, более мощным мотором и с электрифицированной трансмиссией Nissan e-POWER.

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