Калуга, 4 декабря, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В августе 2021 года в стране состоится всероссийская сельскохозяйственная микроперепись. О подготовке к этому ответственному для сельских жителей мероприятию шла речь на видеоконференции с органами местного самоуправления, которая прошла под председательством министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громов, сообщили 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отраслевом ведомстве.

Admoblkaluga.ru Калужские аграрии готовятся к сельскохозяйственной микропереписи

Участники встречи отметили, что полученная в ходе микропереписи статистическая информация о произошедших структурных изменениях в аграрном секторе необходима для прогноза развития сельского хозяйства и принятия мер для дальнейшего повышения его эффективности. Руководителям сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, а также индивидуальным предпринимателям будет предложено самостоятельно заполнять опросные листы на бумажном носителе. В отношении садоводческих, огороднических и других некоммерческих товариществ, а также граждан, имеющих земельные участки различного назначения и сельскохозяйственных животных, переписчики проведут опрос с использованием планшетного компьютера.

Руководителям районных сельскохозяйственных отделов области предложено оказать содействие Калугастату в сборе сведений о землепользователях.

«Достоверная информация, полученная в ходе микропереписи, послужит основой для принятия важных решений, предопределяющих дальнейшее развитие аграрного сектора. Поэтому к работе необходимо подойти максимально ответственно», — подчеркнул министр Леонид Громов.