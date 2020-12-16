Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? – все новости
В Татарии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал глава РТ РустамМинниханов. Речь идет, прежде всего, о лицах, замещающих государственные должности в республике, назначение и освобождение на которые осуществляются главой РТ, замещающих в исполнительных органах госвласти РТ должности государственной гражданской службы и иные должности. Рабочим днем в связи с этим определено 26 декабря.
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Госдума 26 ноября при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря. Депутаты фракции ЛДПР предложили поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми «один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным». Аргумент — правительство уже имеет право устанавливать выходной день на 31 декабря.
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Для того чтобы сделать 31 декабря выходным, необходимо, чтобы такое решение приняли правительство, работодатели и профсоюзы, так как они могут подойти к вопросу с профессиональной точки зрения, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
Превратить 31 декабря в выходной день, заменив его на один из праздничных, сейчас под силу любому работодателю, заявил ранее экс-глава Минтруда, ныне глава ПФР Максим Топилин.
Последний день 2020 года в Омской области будет рабочим. По словам главы региона Александра Буркова, «31 декабря в этом году — рабочий день. Поэтому жители Омской области, как и все россияне, будут трудиться».
Вместе с тем, по его словам, работодатели могут самостоятельно регулировать длительность рабочего дня.
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Сделать 31 декабря официальным выходным днём необходимо уже давно, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:
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Предложение объявить 31 декабря выходным днём, выдвинутое членом Общественной палаты, главой «Трезвой России» Султаном Хамзаевым, поддерживает руководитель Алтайского регионального отделения ЛДПР Максим Крайн. Как следует из официального сообщения на сайте либерал-демократов, он тоже направил соответствующее письмо губернатору регионаВиктору Томенко.
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Дискуссию о том, следует ли объявлять 31 декабря нерабочим днём, поддержала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она призналась:
Подробности в материале: Барнаульский депутат высказалась о 31 декабря: работаю плохо
Учитывая, что 2020 г. стал годом с большим количеством нерабочих коронавирусных дней, может, есть смысл продолжать работать 31 декабря. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев:
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Давно нужно было сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сегодня, 4 декабря, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:
«Последний день года является рабочим только у жизнеобеспечивающих компаний и тех, чей производственный процесс является непрерывным. У остальных же фактически трудовая деятельность в этот день сведена к нулю. Более того, у граждан в последний день года огромное количество дел по приготовлению к празднику, особенно у прекрасной половины человечества…»
Подробности в материале: Адвокат поддерживает объявление 31 декабря выходным днём
Алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв положительно относится к идее объявить 31 декабря выходным днём. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:
«31 декабря всегда старался все дела отложить, чтобы подготовиться к празднованию Нового года».
Об этом: Алтайский политтехнолог: 31 декабря стараюсь отложить все дела
В связи с возобновлённой дискуссией — объявлять ли 31 декабря не рабочим днём — кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснил, что вынужден работать в последний день года:
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Глава фракции ЛДПР в Саратовской облдуме Станислав Денисенко выступил с обращением в адрес губернатора Валерия Радаева и председателя облдумы Александра Романова сделать в регионе 31 декабря нерабочим днем. Он отметил, что существует опыт прошлых лет, когда большинство регионов самостоятельно переносили рабочий день с 31 декабря на иную дату. Официальной реакции властей на депутатскую инициативу пока нет.
В Курганской области не планируют отдыхать 31 декабря. Об этом говорится в ответе депутату облдумы Зауралья Юрию Ярушину от регионального департамента информационной и внутренней политики.
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В Псковской области 31 декабря в 2020 году будет обычным рабочим днём. Об этом 4 декабря рассказал губернатор региона Михаил Ведерников.
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Власти Санкт-Петербурга не планируют делать 31 декабря выходным днём.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своих страницах в соцсетях решил провести опрос с целью выяснить, хотят ли жители региона, чтобы 31 декабря стал выходным днём. На данный момент «ВКонтакте» проголосовало более 5500 человек, подавляющее большинство (более 92%) высказались за.
Жители Архангельской области тоже смогут проголосовать по вопросу о том, хотят ли они сделать 31 декабря выходным днём. Губернатор Александр Цибульский предложил провести голосование на его страницах в соцсетях.
Губернатор Архангельской области Александр Цибульский на своей странице во «ВКонтакте» запустил голосование о том, следует ли объявить 31 декабря выходным в регионе, а вместо него сделать рабочим днем 26 декабря.
Телеграм-канал, близкий к правительственным кругам, разместил информацию о том, что 31 декабря в Мурманской области может стать выходным днем.
Глава Мурманской области Андрей Чибис принял решение сделать 31 декабря выходным днём.
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Дискуссию о том, следует ли объявлять 31 декабря нерабочим днём, поддержал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его словам, было бы правильным не просто создать новый выходной, но выделить его за счет одного из дней январских каникул:
«Насчет инициативы считать 31 декабря выходным днем у меня мнение, что такая новация имеет плюсов больше, чем минусов. Если организаторы частных клиник вправе сами определять необходимость выходного дня, исходя из собственных возможностей и наличия спроса на медуслуги, то государственные медучреждения в этом плане зависят от решения органов исполнительной власти.
Проработав более 15 лет в различных медицинских организациях бюджетной сферы, я обнаружил, что спрос на медицинскую помощь среди населения в этот день резко снижается. Люди уже с утра начинают готовиться к самому главному празднику и прекращают заниматься всеми другими делами. В этот день отделения в больницах и коридоры в поликлиниках становятся пустыми..».
Читайте подробнее: «Плюсов больше, чем минусов»: доктор высказался о выходном 31 декабря
У сотрудников новой структуры — Алтайского центра управления регионом (ЦУР) — 31 декабря не будет выходным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал его руководитель Евгений Нечепуренко:
Подробности в материале: «Ударим по фужеру шампанского»: чиновник высказался о выходном 31 декабря
Длинные новогодние выходные плохо влияют на здоровье людей и оказывают негативное влияние на экономику России, заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).
По его словам, в первые дни нового года у скорой помощи самая напряженная работа в связи с алкогольными отравлениями и травмами, полученными гражданами в нетрезвом виде.
Ранее эти показатели сглаживались за счет того, что многие уезжали на новогодние праздники за границу, но в этом году такого не предвидится. Кроме того, подчеркнул Онищенко, длинные выходные негативно влияют на экономику, поскольку целую декаду люди не работают.
Он напомнил, что традиция праздновать Новый год почти две недели сложилась в 1990-е годы, когда многие работодатели не платили зарплату. Подобные меры в настоящее время не нужны, из выходных можно оставить только 31 декабря.
Жители регионов РФ, в которых 31 декабря по решению местных властей останется рабочим днём, конечно, расстроятся, но в большинстве организаций последний день года является рабочим лишь условно, считает депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ).
Читайте подробнее: Депутат Госдумы обеспокоен жителями регионов, где 31 декабря будет рабочим
На сайте правительства Магаданской области 7 декабря запустили опрос жителей региона по переносу выходного дня на 31 декабря.
Подробности в материале: Жители Колымы голосуют за объявление 31 декабря выходным днём
С 21 по 29 декабря состоятся традиционные елки мэра в Набережных Челнах. Планируется, что посетят данные мероприятия порядка 6,3 тыс. детей. Запланированные представления будут организованы с учетом рекомендаций и требований Роспотребнадзора.
Подробности в материале: В Набережных Челнах определились с датами проведения ёлок мэра
Работы по созданию ледяного городка «Королевство кривых зеркал» ведутся в Пензе. По традиции ледяные скульптуры установят в парке имени В. Г. Белинского. Здесь появятся фигуры Царевны-лягушки, Водяного, ступа Бабы Яги, снежная чаша в виде корыта с золотой рыбкой и две большие горки. При входе в ледяной городок установят большое сказочное зеркало.
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Призыв депутата Государственной думы Геннадия Онищенко («Единая Россия») отказаться от длинных новогодних праздников поддерживает и кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, пояснил, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно:
Подробности в материале: Врач заявил, что в длинных новогодних праздниках нет смысла
Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале не одобрил предложение депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), предложившего отказаться от длинных выходных в новогодние праздники. По его словам, на здоровье людей больше сказывается депрессия, связанная с коронавирусными ограничениями, а самому народному избраннику врач порекомендовал поинтересоваться мнением избирателей на этот счёт:
Об этом: Доктор Мясников ответил Онищенко, предложившему сократить новогодний отдых
Новогодние каникулы — это хорошая идея, которая объединяет православное Рождество и самый популярный в России праздник — Новый год. Конечно, если бы российские граждане работали в праздники, экономика и доходы казны были бы больше. Но на фондовом рынке есть хорошая поговорка: всех денег не заработаешь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
«Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Эмоциональное выгорание — это новая болезнь людей, занятых в российском частном секторе: инвестиции, финансы, IT-компании, медиа и т. д. Плюс на людей давит пандемия коронавируса.
Многие российские граждане на новогодние праздники традиционно улетают на отдых за границу. Вряд ли стоит ломать эту традицию. При этом можно сдвинуть праздники на один день, сделав 31 декабря выходным».
В Татарии к предстоящему празднованию Нового года выращено около 10 тыс. елей и подготовлено свыше 30 тонн хвойной лапки. В прошлом году к зимнему торжеству вырастили на 2 тыс. деревьев больше. Предположительно, падение спроса на живые деревья связано с использованием искусственных елей.
Когда депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») рассуждает о том, что длинные новогодние выходные негативно влияют на экономику РФ и на здоровье граждан, он говорит правильные вещи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Посчитать ущерб очень сложно. Но все предприятия, которые в течение праздников не работают, теряют почти треть месяца. Вот вам 1/24 годового производства улетела, —сказал Делягин. — Люди, которые регулярно пьют, находятся в той же зоне риска, что и диабетики. И когда человек ударно пьет и разрушает свое здоровье, и сейчас это все будет на Новый год. На все это накладывается страх и отчаяние из-за того, что денег нет. Люди понимают, что заработать не получится. И на этом фоне лучше обходиться без праздников. Потому что люди пьют от страха и отчаяния и калечат себя очень сильно даже без коронавируса. Так что Онищенко все правильно говорит».
В Москве начала работать новогодняя почта. Отправить письмо с заветным желанием можно будет до конца новогодних праздников. Письмо Деду Морозу можно опустить в любой почтовый ящик или отнести в ближайшее отделение связи. Кроме этого, в городских парках уже установлены и работают специальные почтовые ящики с надписью: «Почта Московской усадьбы Деда Мороза».
В этом году, несмотря на сложную обстановку и введение ограничений, отделения почтовой связи в Москве вновь станут частью доброго сказочного мира, а почтальоны по-прежнему будут обрабатывать новогодние письма в первую очередь.
Письма следует отправлять по адресу: «109 472, г. Москва, Волгоградский пр-т, вл. 168Д, Кузьминский лес». Также нужно наклеить марку и указать обратный адрес, чтобы Дед Мороз смог ответить.
31 декабря 2020 года будет выходным днём в Волгоградской области. Соответствующий нормативный акт будет подготовлен в ближайшее время, сообщает 7 декабря пресс-служба администрации региона.
Подробности в материале: В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днём
Работы по новогоднему оформлению Пензы будут скорректированы. В областном центре подсветка деревьев хоть и сделана, но не отрегулирована. Для достижения надлежащего эффекта необходимо произвести корректировку положения светового оборудования, распорядился губернатор Иван Белозерцев.
Подробности в материале: Новогоднее оформление Пензы раскритиковал губернатор области
Глава Чувашии Олег Николаев объявил 31 декабря в регионе выходным днём.
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Об этом сообщили 7 декабря в областной администрации.
Распоряжение касается томских бюджетников. По словам Жвачкина, «у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года».
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В Мурманской области рабочий день с 31 декабря будет перенесен на субботу 26 декабря, заявил губернатор.
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На данный момент 31 декабря было решено объявить выходным днём в 11 регионах, сообщает «Коммерсант». В их число вошли Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Костромская, Курская, Мурманская и Томская области, а также Крым, Татария, Чувашия и Ставропольский край.
31 декабря также был объявлен выходным и в Орловской области.
Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил департаменту внутренней политики изучить общественное мнение по поводу переноса выходного дня с 26 на 31 декабря.
Об этом: Власти НАО выяснят, хотят ли жители округа отдыхать 31 декабря
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что выходной, объявленный 31 декабря, придётся отработать. В итоге рабочий день был перенесён на субботу 26 декабря, передаёт pg21.ru. Напомним, Чувашия стала одним из 12 (на данный момент) регионов, объявивших 31 декабря выходным днём.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался против инициативы сделать 31 декабря выходным днем. По словам главы региона, он не видит запроса населения для того, чтобы сделать последний день года нерабочим. Об этом губернатор заявил в ходе интервью с краевыми информагентствами и телеканалами.
«Этот день и так в какой-то степени предпраздничный, и люди уходят с работы чуть-чуть пораньше с приподнятым настроением. Это привычное дело, что 31 число — рабочий день. Я не вижу необходимости ломать устоявшийся порядок вещей. Я против внесения каких-либо изменений», — сказал Виктор Томенко (цитата по ИА «Амител»).
Итоги первого дня голосования «Нужен ли выходной 31 декабря?» подводит MagadanMedia. В опросе приняли участие почти 1700 человек, 86,3% из которых согласны работать 26 декабря вместо последнего дня уходящего года.
В Саратовской области с 8 декабря вводят дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Запрещается работа игровых комнат и детских площадок, а также проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах. Под запретом банкеты, дискотеки, корпоративы на базе предприятий и организаций, в том числе гостиниц, санаториев, курортов, турбаз и прочее. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования вводятся для посетителей лыжных баз и ледовых катков.
Об этом: Дополнительные ограничения из-за COVID-19 вводят в Саратовской области
Накануне Нового года — 31 декабря — будут работать полный рабочий день более половины жителей России (54%).
Читайте также: Почти 55% жителей РФ будут работать 31 декабря полный рабочий день
В 2020 году популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. Такие подсчёты сделали специалисты платформы фискальных данных «Такском».
Подробности: Аналитики подсчитали стоимость салата оливье в 2020 году
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днём.
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря выходным днём.
Читайте также: Глава Камчатки объявил 31 декабря выходным днём
На территории всех районов Саратова идет подготовка катков к работе в зимний период. Горожан и гостей областного центра приглашают посетить 15 лыжных баз, более 40 хоккейных коробок и 79 площадок для зимнего футбола.
Читайте также: В Саратове подготовят спортивные площадки для зимних видов спорта
На новогодних каникулах в 2021 году останутся дома и никуда не поедут 61% жителей России.
Подробности в материале: Жители РФ рассказали о планах на новогодние каникулы
Новогоднюю ночь проведут дома 60% жителей России. Пока не определились с планами 17% граждан.
Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, где проведут новогоднюю ночь
31 декабря 2020 года объявлен в Рязанской области выходным днём. Об этом 8 декабря заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона.
Подробности в материале: Рязанский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Кто объявил 31 декабря выходным днём:
Жители Саратовской области все чаще обращаются в министерство труда за информацией о возможности установления 31 декабря выходным днем. Устанавливать выходной день на предприятии сможет руководство самостоятельно или в ходе переговоров с работниками. При этом должен быть соответствующим образом оформлен внутренний документ, где работодатель по согласованию с коллективом объявит 31 декабря выходным днем, а для работающих сотрудников установят размер оплаты труда в этот день.
Читайте также: В Саратовской области работодатели сами примут решение о работе 31 декабря
Орловская область приняла решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.
Трудовой кодекс РФ позволяет работодателю принимать решение о том, должны ли сотрудники работать 31 декабря.
Напомним, что пока 31 декабря объявили выходным днем 16 регионов: Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Томская области, Ставропольский и Камчатский края, Чувашия, Татария, Крым и Севастополь.
Кстати, до Нового года осталось 23 дня.
Одобрительно к идее о выходном дне 31 декабря относится подавляющее большинство граждан России (80%), показал опрос сервиса по поиску работы Superjob.
Читайте подробнее: До 80% граждан России одобряют идею о выходном дне 31 декабря
Около трети жителей России (27%) планируют потратить на новогодние подарки родственникам и друзьям менее 1 тыс. рублей
Читайте подробнее: Жители РФ назвали сумму трат на новогодние подарки
Эксперты нашли объяснение желанию 31 декабря сделать выходным днём: люди в этот день работают уже формально, у большинства в голове праздник, хотят отмечать и отдыхать, производительность труда снижается.
Почти половина жителей России (48%) в 2020 году собираются дарить на Новый год родным и близким приятные мелочи.
Об этом: Почти 50% жителей РФ собираются дарить на Новый год приятные мелочи
На совещании в администрации Томской области 9 декабря губернатор региона Сергей Жвачкин поручил заместителям активизировать подготовку подведомственных отраслей и муниципалитетов к Новому году.
Напомним, в Томской области 31 декабря объявлено выходным днём для бюджетников.
Подробности в материале: Томский губернатор поручил активнее готовиться к Новому году
Большинство жителей России (70%) хотят отдыхать в предпраздничный день 31 декабря. Против данной идеи 10%.
Читайте также: Отдыхать 31 декабря хотят 80% жителей РФ
В Крыму обещают уволить чиновников, замеченных на новогодних корпоративах. По словам главы региона Сергея Аксенова, нарушающих запрет будут вычислять и в соцсетях.
По данным рекрутингового агентства Superjob.ru, отдыхать 31 декабря больше всего хотят жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83%).
Читайте также: Какие города России больше всего хотят отдыхать 31 декабря
Сделать предпраздничный день 31 декабря выходным решили власти в 16 регионах России.
Читайте подробнее: 31 декабря объявлен выходным днем в 16 регионах России
Фейерверков и корпоративов в Архангельской области в новогодние праздники не будет. Так решили власти.
31 декабря станет выходным днем в Саратовской области. О таком решении заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Уже готовится соответствующий документ.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью «Интерфаксу», что последний день декабря останется в регионе рабочим.
«Рекомендаций правительства области об объявлении 31 декабря нерабочим днём не будет. Моя позиция простая. Я работать люблю, и мне кажется, что в этом году мы и так уже отдыхали довольно много», — пояснил он.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел опрос среди жителей о том, нужен ли выходной 31 декабря. 93% саратовцев проголосовали в поддержку такой инициативы. Глава области заявил, что в настоящее время ведется подготовка соответствующего документа. Он обратился к муниципальным властям и работодателям по вопросу поддержки этого решения.
Подробности в материале: Саратовский губернатор провёл опрос о выходном 31 декабря
Петрозаводск и Северное Приладожье в новогодние и рождественские праздники соединят рельсовый автобус РА-3 — «Орлан».
Об этом: Петрозаводск и парк «Рускеала» свяжет рельсовые автобусы «Орланы»
В Архангельской области выходной день будет перенесен с 26 на 31 декабря. Решение было принято по итогам голосования в сети.
Читайте также: В Архангельской области 31 декабря будет выходным днем
Власти Сахалинской области приняли решение рекомендовать работодателям сделать 31 декабря выходным днём.
Читайте также: Власти Сахалина рекомендовали работодателям объявить 31 декабря выходным
Глава Тувы объявил 31 декабря нерабочим днем.
«Учитывая, каким сложным выдался 2020 [год], понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника. Проведите этот день в теплой семейной обстановке», — написал глава республики Шолбан Кара-оол в своем Instagram.
Власти Тувы перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря.
94% опрошенных жителей Ульяновской области предпочитают 31 декабря не выходить на работу и вести подготовку к новогоднему празднику дома. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на своей странице в Instagram. Глава региона призвал всех работодателей 31 декабря сделать выходным, а со своей стороны — подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря.
Читайте также: Ульяновский губернатор призвал работодателей объявить 31 декабря выходным
«Бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников», — прокомментировали в правительстве Красноярского края решение оставить 31 декабря рабочим днём.
Об этом: В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днём
В Адмиральском сквере Владивостока с 15 декабря откроют арт-парк, оформленный по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».
Читайте подробнее: Во Владивостоке откроют новогодний арт-парк
Депутат Народного хурала Бурятии, президент региональной Торгово-промышленной палаты Дмитрий Дружинин обратился к главе республики Алексею Цыденову с предложением объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.
Читайте подробнее: Бурятские предприниматели призвали объявить выходным 31 декабря
В Кемеровской области 31 декабря будет рабочим днём. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Читайте также: В Кузбассе решили работать 31 декабря
«Общая газета» насчитала на 10 декабря, что губернаторы 20 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. В некоторых субъектах взамен этого субботу, 26 декабря, сделали рабочим днем.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поддерживает предложение сделать 31 декабря выходным днем.
«Мало кто в этот день работает, и если бы от меня зависело, я бы сделал (31 декабря выходным днем в Москве)», — заявил Толстой в ходе эфире в Instagram.
Это решение исполнительной власти Москвы, отметил парламентарий, как они решат, так и будет.
31 декабря 2020 года станет выходным днём для жителей Хакасии. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
Как подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов, в настоящее время «прорабатывается правовой механизм» о переносе выходного дня — субботы 26 декабря на четверг 31 декабря.
Читайте также: В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём
В Югре не готовы пока принять решение о предновогоднем дне 31 декабря 2020 года. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции.
На вопрос, сделают ли в регионе 31 декабря выходным, по аналогии с рядом регионов России, где граждане будут отдыхать, губернатор Югры ответила уклончиво.
«Ещё есть время, давайте думать и обсуждать. Для нашего региона определяющим является то, насколько наше решение будет удобно для огромного количества работающих. Учитывая то, что больше 30% работающих в нашем регионе заняты на так называемом непрерывном производстве, это невозможно. А в государственных и муниципальных учреждениях 17% работников. Если 17% работников будут отдыхать, а 30% не имеют такую возможность, то как нам принимать решение?» — ответила вопросом на вопрос Наталья Комарова.
Об этом: В Югре ещё не решили, кто будет отдыхать 31 декабря
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем. При этом он напомнил, что указ распространяется только на государственных и муниципальных служащих. Рабочий день переносится на субботу — 26 декабря.
Подробности в материале: В Кировской области 31 декабря будет выходным для чиновников
Предполагается, что в Хакасии в последний день 2020 года будут отдыхать республиканские госслужащие, а также работники учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти региона. Правительство Хакасии рекомендует принять подобное решение иным государственным органам, находящимся на территории республики, а также органам местного самоуправления. Таким же образом имеют право поступить и руководители частных организаций.
«Праздничные и выходные дни закреплены в Трудовом кодексе РФ. Вносить в него изменения может только Федеральное собрание. У региональных властей есть возможность сделать 31 декабря нерабочим днём за счёт другого выходного. В тех субъектах Федерации, где воспользовались таким правом, перенесли рабочий день на последнюю субботу года — 26 декабря», — напомнили в правительстве Красноярского края.
Отметим, что в Красноярском крае 31 декабря 2020 года остаётся рабочим днём.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал работодателей сделать 31 декабря для своих работников выходным днём. При этом правительство региона в этот день будет работать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Новосибирский губернатор попросил сделать 31 декабря выходным для женщин
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников:
«Пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от формы собственности, — по возможности, сделать 31 декабря выходным для своих работников, по крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты. Я и мои коллеги в этот день будем работать».
Красноярцы в соцсетях обсуждают информацию о том, что в Красноярском крае 31 декабря 2020 года останется рабочим днём.
«Устройте проверку правительству края! Очень хочется увидеть прямой эфир от 31 декабря, всех на своих рабочих местах!!!» — предлагает один из подписчиков паблика «Я живу в Красноярске».
Губернатор Кировской области Игорь Васильев:
«Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным. В этом году мы такое решение также обязательно примем. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время».
Основная масса опрошенных жителей Нижегородской области безусловно поддерживают объявление 31 декабря выходным днем.
Читайте подробнее: Лишь 5,6% нижегородцев против объявления 31 декабря выходным днем
В Башкирии решили, что 31 декабря будет рабочим днём, но сокращенным на один час.
В Карелии переносят рабочий день для госслужащих с 31 декабря на 26 декабря. Соответствующий указ подписал глава региона.
Муниципальным властям и частному сектору также рекомендовано сделать 31 декабря выходным.
Напомним, что год назад 31 декабря в Карелии также был объявлен выходным днем.
А вот в Челябинской области, напротив, решили, что 31 декабря стоит поработать. Об этом 11 декабря заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
«Чем работать 26 декабря, лучше 31-го поработать до обеда», — отметила она.
Подоспела Ярославская область. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, в соответствии с которым 31 декабря для госслужащих на территории региона является выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Рабочий день переносится с 31 декабря на 26 декабря.
Рязанские детсады продолжат работать до 31 декабря, решили в региональном министерстве образования.
«В связи с тем, что часть организаций будет работать 26 декабря, а часть 31-го числа, детские сады также будут работать в эти дни», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним регионы, в которых уже объявили 31 декабря выходным:
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков объявил 31 декабря в 2020 году выходным днем. Рабочий день с этого дня будет перенесен на субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря — нерабочими.
Читайте подробнее: В Карелии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем
Пока регионы решают, работать или нет 31 декабря, вечером 11 декабря под бой курантов Спасской башни в Кремль въехала главная елка страны.
На Ямале для сотрудников органов государственной и муниципальной власти 31 декабря 2020 года будет выходным днём. Организациям и предприятиям, где нет производства непрерывного цикла, работодателям рекомендовано также сделать последний день уходящего года выходным, сообщает региональный оперативный штаб.
Об этом: Для чиновников Ямала 31 декабря объявлено выходным днём
ЯНАО стал первым регионом в Уральском федеральном округе, власти которого объявили 31 декабря выходным днём.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал тех, кто выступает за то, чтобы объявить 31 декабря выходной. По его словам, он подпишет соответствующий указ.
Читайте подробнее: 31 декабря станет нерабочим днём в Бурятии
В Пензенской области четверг, 31 декабря, объявлен выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев. Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что будет рекомендовать главам муниципальных районов принять такое же решение, а «они его примут, я не сомневаюсь».
Подробности в материале: В Пензенской области 31 декабря объявили выходным днём
В Краснодарском крае 31 декабря будет рабочим днём. О таком решении заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 14 декабря в управлении пресс-службы администрации края.
Об этом: На Кубани отказались объявлять выходным днём 31 декабря
Глава Забайкалья Александр Осипов в своём Instagram призвал пользователей проголосовать: будет ли в регионе 31 декабря выходным днём? Данная инициатива уже получила почти 4000 отметок с одобрением.
В комментариях пользователи, в основном, поддерживают объявление 31 декабря 2020 года выходным днём.
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В отличие от ряда других глав российских регионов, в Алтайском крае не стали объявлять 31 декабря выходным днём. Более того, как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, губернатор Виктор Томенко даже воздержится от каких-либо рекомендаций на этот счёт в адрес работодателей.
В 2019 году алтайский губернатор также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом.
Подробности в материале: Жители Алтайского края 31 декабря будут работать
Несмотря на то, что в Краснодарском крае 31 декабря не станет выходным, этот рабочий день будет сокращённым.
На сегодняшний день 31 декабря объявлено выходным на Алтае, в Архангельской области, Белгородской области, Бурятии, Владимирской области, Волгоградской области, на Камчатке, в Карелии, Кировской области, Костромской, области, в Крыму, Курской области, Мордовии, Мурманской области, Орловской области, Пензенской области, Рязанской области, Саратовской области, в Севастополе, Ставропольском крае, Татарии, Томской области, Туве, Ульяновской области, Чувашии, ЯНАО, Ярославской области, Воронежской области.
Как известно, даже в тех регионах, где последний день 2020 года объявили выходным, отдыхать 31 декабря будут не все жители. Эта ситуация активно обсуждается в соцсетях.
«Вы хоть почитайте, для кого объявляют выходные, для гос‑ и муниципальных служащих. О простых гражданских речи не идёт», — подчеркнул подписчик паблика «Типичный Воронеж».
В Воронежской области 31 декабря станет выходным для сотрудников органов власти региона и бюджетных организаций, остальным работодателям также рекомендовано объявить последний день года выходным. Об этом 14 декабря сообщил телеграм-канал правительства Воронежской области.
Об этом: Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что из-за распространения коронавируса основную часть мероприятий ему приходится проводить в дистанционном формате, реже — с соблюдением всех требований и на открытом воздухе.
Читайте также: Деду Морозу стали чаще писать из-за границы
Ненецкий АО решил сделать 31 декабря выходным днём.
В Мордовии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днём. Это распространяется на лиц, замещающих государственные должности, а также лиц, замещающих в исполнительных органах госвласти Мордовии должности государственной гражданской службы.
Читайте подробнее: В Мордовии 31 декабря будет выходным днём
90% жителей НАО проголосовали за то, чтобы сделать выходным 31 декабря.
«Это здорово, ведь 31 декабря всегда ассоциируется с приятными хлопотами, запахом мандаринов и ожиданием новогоднего чуда в семейном кругу», — написал Юрий Бездудный.
Подробности в материале: Власти Ненецкого АО объявили 31 декабря выходным днём
Глава Саранска Пётр Тултаев поручил всем руководителям структурных подразделений администрации, ответственных за жизнеобеспечение города, не только 31 декабря, но и все новогодние праздники быть в зоне досягаемости.
Подробности в материале: Чиновники мэрии Саранска будут работать в новогодние праздники
Дискуссии вокруг необходимости объявления 31 декабря выходным днём не обошли стороной и Ростовскую область. На Дону, как и годом ранее, последний день года останется рабочим днём. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.
Об этом: Ростовский губернатор объявил 31 декабря рабочим днём
Тульская область присоединится к регионам, в которых для многих жителей 31 декабря станет выходным днём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, 14 декабря губернатор Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать последний день 2020 года выходным.
Об этом: Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным
В непростом 2020 году, когда Россия и весь мир столкнулись с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, в ряде регионов страны последний день уходящего года — 31 декабря — может оказаться выходным днем. Все бы было несколько проще, если бы 31 декабря и так попадало на выходные дни, однако в 2020 году это будет четверг. Верховная власть в стране предоставила право региональным властям самим определять, делать ли 31 декабря выходным или нет.
Об этом: Не слишком рабочий день: каким будет 31 декабря в регионах России
Власти Забайкальского края объявили 31 декабря выходным днём. Об этом заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам голосования на своей странице в Instagram.
При этом рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.
«Я провёл голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной», — пояснил глава региона Александр Осипов. Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днём.
Подробности в материале: Жителям Забайкалья подарили выходной на 31 декабря
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступает за то, чтобы сделать 31 декабря 2020 года был выходным днем. Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу примет оперативный штаб.
31 декабря в Ненецком автономном округе будет выходным. Это решение приняли местные власти на основании опроса жителей.
В Удмуртии 31 декабря 2020 года не будут объявлять выходным днем. По словам главы республики Александра Бречалова, в прошлом году, когда последний день года был выходным, люди жаловались, что не будут работать детские сады, а при этом многие предприятия не стали объявлять выходной.
Читайте подробнее: Удмуртия 31 декабря будет работать
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что решение о том, будет ли 31 декабря выходным днём, должны принимать руководители предприятий.
Подробности в материале: Губернатор Приморья отказался объявлять 31 декабря выходным днём
Регионы массово вступают в Партию Отдыха и объявляют 31 декабря выходным днем. Сам факт переноса выходного с 26 на 31-ое декабря не столь значимый. По факту, например, бизнесу региональные администрации могут только рекомендовать работать или нет.
Позиционирование губернаторов разнообразное и, можно сказать, творческое. Кто-то говорит о просьбах трудящихся, кто-то о необходимости женщинам дать время приготовить праздничный ужин. Везде наблюдаем креатив губернаторских пиарщиков.
Цитата russica2.
Опрошенные каналом russica2 регионалисты говорят о том, что само обсуждение в регионах идет достаточно живо. Сформирован инфоповод, который достаточно привлекателен для медиапространств региона.
В обществе дефицит форматов гражданского участия и решений, зависящих непосредственно от воли граждан.
Показательно, что многие губернаторы провели обсуждение этого вопроса у себя на страничках в Instagram и приняли итоговое решение исходя из мнений большинства. Впрочем, в этом эксперты усматривают элементы демагогии, так как желающих работать априори меньше.
Как говорят политологи, такой повесткой главы регионов формируют инфоповод с помощью которого пытаются перебить тему возможных ограничений по COVID-19 в Новый год. Другие эксперты указывают на дефицит позитивных новостей и стремление создать в общественном мнении ощущение приближающегося праздника.
Четких закономерностей по распределению партий отдыха и партий работы — нет. Учитываются и общественные настроения, и ситуация с ковид, а также экономические факторы. В крупных и экономически развитых регионах выходным 31 декабря объявляют несколько реже. В списке нет ни Москвы, ни Московской области, ни Петербурга.
Цитата russica2.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время программы на канале «Вести-Иркутск» 15 декабря заявил, что не против, если 31 декабря будет выходным днём.
«Я за то, чтобы 31-е было выходным, и жители могли подготовиться, подвести у себя итоги, это было бы хорошо», — заявил он.
Последний день 2020 года в Хакасии станет выходным для работников учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти региона, республиканских госслужащих.
Читайте также: В Хакасии официально объявили 31 декабря выходным днём
Распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря подписал 15 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Об этом: В Орловской области 31 декабря будет выходным для чиновников
Уже 33 региона России объявили 31 декабря выходным днём:
✔️ Алтай
✔️ Архангельская область
✔️ Белгородская область
✔️ Бурятия
✔️ Владимирская область
✔️ Волгоградская область
✔️ Вологодская область
✔️ Воронежская область
✔️ Забайкальский край
✔️ Камчатка
✔️ Карелия
✔️ Кировская область
✔️ Костромская область
✔️ Крым
✔️ Курская область
✔️ Мордовия
✔️ Мурманская область
✔️ НАО
✔️ Орловская область
✔️ Пензенская область
✔️ Рязанская область
✔️ Саратовская область
✔️ Севастополь
✔️ Ставропольский край
✔️ Татарстан
✔️ Томская область
✔️ Тульская область
✔️ Тыва
✔️ Ульяновская область
✔️ Чувашия
✔️ ЯНАО
✔️ Ярославская область
✅ ЕАО