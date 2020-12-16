10:55 07.12.2020

Призыв депутата Государственной думы Геннадия Онищенко («Единая Россия») отказаться от длинных новогодних праздников поддерживает и кандидат медицинских наук, врач высшей категории, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, пояснил, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно:

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Подробности в материале: Врач заявил, что в длинных новогодних праздниках нет смысла

11:16 07.12.2020

Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале не одобрил предложение депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), предложившего отказаться от длинных выходных в новогодние праздники. По его словам, на здоровье людей больше сказывается депрессия, связанная с коронавирусными ограничениями, а самому народному избраннику врач порекомендовал поинтересоваться мнением избирателей на этот счёт:

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Об этом: Доктор Мясников ответил Онищенко, предложившему сократить новогодний отдых

12:15 07.12.2020 Новогодние каникулы — это хорошая идея, которая объединяет православное Рождество и самый популярный в России праздник — Новый год. Конечно, если бы российские граждане работали в праздники, экономика и доходы казны были бы больше. Но на фондовом рынке есть хорошая поговорка: всех денег не заработаешь, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. «Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Эмоциональное выгорание — это новая болезнь людей, занятых в российском частном секторе: инвестиции, финансы, IT-компании, медиа и т. д. Плюс на людей давит пандемия коронавируса. Многие российские граждане на новогодние праздники традиционно улетают на отдых за границу. Вряд ли стоит ломать эту традицию. При этом можно сдвинуть праздники на один день, сделав 31 декабря выходным».

12:34 07.12.2020 В Татарии к предстоящему празднованию Нового года выращено около 10 тыс. елей и подготовлено свыше 30 тонн хвойной лапки. В прошлом году к зимнему торжеству вырастили на 2 тыс. деревьев больше. Предположительно, падение спроса на живые деревья связано с использованием искусственных елей. Об этом: В Татарии ежегодно снижается спрос на живые ели

12:38 07.12.2020 Когда депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») рассуждает о том, что длинные новогодние выходные негативно влияют на экономику РФ и на здоровье граждан, он говорит правильные вещи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. «Посчитать ущерб очень сложно. Но все предприятия, которые в течение праздников не работают, теряют почти треть месяца. Вот вам 1/24 годового производства улетела, —сказал Делягин. — Люди, которые регулярно пьют, находятся в той же зоне риска, что и диабетики. И когда человек ударно пьет и разрушает свое здоровье, и сейчас это все будет на Новый год. На все это накладывается страх и отчаяние из-за того, что денег нет. Люди понимают, что заработать не получится. И на этом фоне лучше обходиться без праздников. Потому что люди пьют от страха и отчаяния и калечат себя очень сильно даже без коронавируса. Так что Онищенко все правильно говорит».

13:08 07.12.2020 В Москве начала работать новогодняя почта. Отправить письмо с заветным желанием можно будет до конца новогодних праздников. Письмо Деду Морозу можно опустить в любой почтовый ящик или отнести в ближайшее отделение связи. Кроме этого, в городских парках уже установлены и работают специальные почтовые ящики с надписью: «Почта Московской усадьбы Деда Мороза». В этом году, несмотря на сложную обстановку и введение ограничений, отделения почтовой связи в Москве вновь станут частью доброго сказочного мира, а почтальоны по-прежнему будут обрабатывать новогодние письма в первую очередь. Письма следует отправлять по адресу: «109 472, г. Москва, Волгоградский пр-т, вл. 168Д, Кузьминский лес». Также нужно наклеить марку и указать обратный адрес, чтобы Дед Мороз смог ответить.

13:45 07.12.2020 31 декабря 2020 года будет выходным днём в Волгоградской области. Соответствующий нормативный акт будет подготовлен в ближайшее время, сообщает 7 декабря пресс-служба администрации региона. Подробности в материале: В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днём

13:46 07.12.2020 Работы по новогоднему оформлению Пензы будут скорректированы. В областном центре подсветка деревьев хоть и сделана, но не отрегулирована. Для достижения надлежащего эффекта необходимо произвести корректировку положения светового оборудования, распорядился губернатор Иван Белозерцев. Подробности в материале: Новогоднее оформление Пензы раскритиковал губернатор области

13:52 07.12.2020 Глава Чувашии Олег Николаев объявил 31 декабря в регионе выходным днём. Читайте также: Глава Чувашии объявил 31 декабря выходным днём

14:11 07.12.2020 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с четверга, 31 декабря, на субботу, 26 декабря. Об этом сообщили 7 декабря в областной администрации. Распоряжение касается томских бюджетников. По словам Жвачкина, «у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года». Читайте также: Томский губернатор объявил 31 декабря выходным для бюджетников

14:30 07.12.2020 Каток на ВДНХ. Дарья Антоенова © ИА REGNUM

14:48 07.12.2020 В Мурманской области рабочий день с 31 декабря будет перенесен на субботу 26 декабря, заявил губернатор. Читайте также: Мурманские власти объявили 31 декабря выходным днем

15:34 07.12.2020 Новогодний салют [Юлия Карнаева © ИА REGNUM]

16:22 07.12.2020 На данный момент 31 декабря было решено объявить выходным днём в 11 регионах, сообщает «Коммерсант». В их число вошли Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Костромская, Курская, Мурманская и Томская области, а также Крым, Татария, Чувашия и Ставропольский край.

17:03 07.12.2020 31 декабря также был объявлен выходным и в Орловской области.

17:42 07.12.2020 Волгоград. volgadmin.ru

18:01 07.12.2020 Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный поручил департаменту внутренней политики изучить общественное мнение по поводу переноса выходного дня с 26 на 31 декабря. Об этом: Власти НАО выяснят, хотят ли жители округа отдыхать 31 декабря

18:44 07.12.2020 Новогодняя Москва. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:32 07.12.2020 Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что выходной, объявленный 31 декабря, придётся отработать. В итоге рабочий день был перенесён на субботу 26 декабря, передаёт pg21.ru. Напомним, Чувашия стала одним из 12 (на данный момент) регионов, объявивших 31 декабря выходным днём.

21:47 07.12.2020 Новогодний Мурманск. citymurmansk.ru

22:45 07.12.2020 Новогодний город Орел. orel-adm.ru

07:04 08.12.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался против инициативы сделать 31 декабря выходным днем. По словам главы региона, он не видит запроса населения для того, чтобы сделать последний день года нерабочим. Об этом губернатор заявил в ходе интервью с краевыми информагентствами и телеканалами. «Этот день и так в какой-то степени предпраздничный, и люди уходят с работы чуть-чуть пораньше с приподнятым настроением. Это привычное дело, что 31 число — рабочий день. Я не вижу необходимости ломать устоявшийся порядок вещей. Я против внесения каких-либо изменений», — сказал Виктор Томенко (цитата по ИА «Амител»).

07:36 08.12.2020 Итоги первого дня голосования «Нужен ли выходной 31 декабря?» подводит MagadanMedia. В опросе приняли участие почти 1700 человек, 86,3% из которых согласны работать 26 декабря вместо последнего дня уходящего года.

08:35 08.12.2020 Александр Мясников [(cc) Dmitry Rozhkov]

08:37 08.12.2020 В Саратовской области с 8 декабря вводят дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса. Запрещается работа игровых комнат и детских площадок, а также проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах. Под запретом банкеты, дискотеки, корпоративы на базе предприятий и организаций, в том числе гостиниц, санаториев, курортов, турбаз и прочее. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования вводятся для посетителей лыжных баз и ледовых катков. Об этом: Дополнительные ограничения из-за COVID-19 вводят в Саратовской области

08:51 08.12.2020 Накануне Нового года — 31 декабря — будут работать полный рабочий день более половины жителей России (54%). Читайте также: Почти 55% жителей РФ будут работать 31 декабря полный рабочий день

09:01 08.12.2020 В 2020 году популярный в новогодние праздники салат оливье обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. Такие подсчёты сделали специалисты платформы фискальных данных «Такском». Подробности: Аналитики подсчитали стоимость салата оливье в 2020 году

10:03 08.12.2020 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днём. Читайте также: На Камчатке 31 декабря объявили нерабочим днём

10:23 08.12.2020 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 31 декабря выходным днём. Читайте также: Глава Камчатки объявил 31 декабря выходным днём

10:24 08.12.2020 На территории всех районов Саратова идет подготовка катков к работе в зимний период. Горожан и гостей областного центра приглашают посетить 15 лыжных баз, более 40 хоккейных коробок и 79 площадок для зимнего футбола. Читайте также: В Саратове подготовят спортивные площадки для зимних видов спорта

10:28 08.12.2020 Начаты работы по созданию ледяного городка «Королевство кривых зеркал». Пенза

11:07 08.12.2020 На новогодних каникулах в 2021 году останутся дома и никуда не поедут 61% жителей России. Подробности в материале: Жители РФ рассказали о планах на новогодние каникулы

11:15 08.12.2020 Начаты работы по созданию ледяного городка «Королевство кривых зеркал». Пенза

12:18 08.12.2020 Новогоднюю ночь проведут дома 60% жителей России. Пока не определились с планами 17% граждан. Читайте подробнее: Жители РФ рассказали, где проведут новогоднюю ночь

12:32 08.12.2020 31 декабря 2020 года объявлен в Рязанской области выходным днём. Об этом 8 декабря заявил губернатор Николай Любимов в ходе заседания правительства региона. Подробности в материале: Рязанский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

12:54 08.12.2020 Кто объявил 31 декабря выходным днём: [[[list-0]]]

13:04 08.12.2020 Жители Саратовской области все чаще обращаются в министерство труда за информацией о возможности установления 31 декабря выходным днем. Устанавливать выходной день на предприятии сможет руководство самостоятельно или в ходе переговоров с работниками. При этом должен быть соответствующим образом оформлен внутренний документ, где работодатель по согласованию с коллективом объявит 31 декабря выходным днем, а для работающих сотрудников установят размер оплаты труда в этот день. Читайте также: В Саратовской области работодатели сами примут решение о работе 31 декабря

13:17 08.12.2020 Новогодняя елка в Белгороде. beladm.ru

16:31 08.12.2020 Орловская область приняла решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.

17:25 08.12.2020 Салат «Оливье». Анна Рыжкова © ИА REGNUM

07:10 09.12.2020 Трудовой кодекс РФ позволяет работодателю принимать решение о том, должны ли сотрудники работать 31 декабря.

07:15 09.12.2020 Напомним, что пока 31 декабря объявили выходным днем 16 регионов: Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Костромская, Курская, Мурманская, Орловская, Рязанская, Томская области, Ставропольский и Камчатский края, Чувашия, Татария, Крым и Севастополь.

08:06 09.12.2020 Кстати, до Нового года осталось 23 дня.

08:55 09.12.2020 Одобрительно к идее о выходном дне 31 декабря относится подавляющее большинство граждан России (80%), показал опрос сервиса по поиску работы Superjob. Читайте подробнее: До 80% граждан России одобряют идею о выходном дне 31 декабря

09:32 09.12.2020 Около трети жителей России (27%) планируют потратить на новогодние подарки родственникам и друзьям менее 1 тыс. рублей Читайте подробнее: Жители РФ назвали сумму трат на новогодние подарки

09:34 09.12.2020 Эксперты нашли объяснение желанию 31 декабря сделать выходным днём: люди в этот день работают уже формально, у большинства в голове праздник, хотят отмечать и отдыхать, производительность труда снижается.

09:57 09.12.2020 Почти половина жителей России (48%) в 2020 году собираются дарить на Новый год родным и близким приятные мелочи. Об этом: Почти 50% жителей РФ собираются дарить на Новый год приятные мелочи

10:37 09.12.2020 На совещании в администрации Томской области 9 декабря губернатор региона Сергей Жвачкин поручил заместителям активизировать подготовку подведомственных отраслей и муниципалитетов к Новому году. Напомним, в Томской области 31 декабря объявлено выходным днём для бюджетников. Подробности в материале: Томский губернатор поручил активнее готовиться к Новому году

10:59 09.12.2020 Большинство жителей России (70%) хотят отдыхать в предпраздничный день 31 декабря. Против данной идеи 10%. Читайте также: Отдыхать 31 декабря хотят 80% жителей РФ

11:17 09.12.2020 В Крыму обещают уволить чиновников, замеченных на новогодних корпоративах. По словам главы региона Сергея Аксенова, нарушающих запрет будут вычислять и в соцсетях.

11:28 09.12.2020 По данным рекрутингового агентства Superjob.ru, отдыхать 31 декабря больше всего хотят жители Санкт-Петербурга и Челябинска (по 83%). Читайте также: Какие города России больше всего хотят отдыхать 31 декабря

12:04 09.12.2020 Сделать предпраздничный день 31 декабря выходным решили власти в 16 регионах России. Читайте подробнее: 31 декабря объявлен выходным днем в 16 регионах России

12:09 09.12.2020 Фейерверков и корпоративов в Архангельской области в новогодние праздники не будет. Так решили власти.

13:09 09.12.2020 31 декабря станет выходным днем в Саратовской области. О таком решении заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Уже готовится соответствующий документ.

13:15 09.12.2020 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью «Интерфаксу», что последний день декабря останется в регионе рабочим. «Рекомендаций правительства области об объявлении 31 декабря нерабочим днём не будет. Моя позиция простая. Я работать люблю, и мне кажется, что в этом году мы и так уже отдыхали довольно много», — пояснил он.

14:00 09.12.2020 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел опрос среди жителей о том, нужен ли выходной 31 декабря. 93% саратовцев проголосовали в поддержку такой инициативы. Глава области заявил, что в настоящее время ведется подготовка соответствующего документа. Он обратился к муниципальным властям и работодателям по вопросу поддержки этого решения. Подробности в материале: Саратовский губернатор провёл опрос о выходном 31 декабря

14:26 09.12.2020 Петрозаводск и Северное Приладожье в новогодние и рождественские праздники соединят рельсовый автобус РА-3 — «Орлан». Об этом: Петрозаводск и парк «Рускеала» свяжет рельсовые автобусы «Орланы»

15:11 09.12.2020 Дед Мороз и Снегурочка [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

17:01 09.12.2020 Заливка катков в Саратове. Источник: saratovmer.ru

18:23 09.12.2020 Каток. Алексей Колчин © ИА REGNUM

19:43 09.12.2020 В Архангельской области выходной день будет перенесен с 26 на 31 декабря. Решение было принято по итогам голосования в сети. Читайте также: В Архангельской области 31 декабря будет выходным днем

22:54 09.12.2020 Гуляния в новогоднюю ночь. Юлия Карнаева © ИА REGNUM]

03:16 10.12.2020 Власти Сахалинской области приняли решение рекомендовать работодателям сделать 31 декабря выходным днём. Читайте также: Власти Сахалина рекомендовали работодателям объявить 31 декабря выходным

07:08 10.12.2020 Ёлочные украшения Дарья Драй © ИА REGNUM

08:31 10.12.2020 Глава Тувы объявил 31 декабря нерабочим днем. «Учитывая, каким сложным выдался 2020 [год], понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника. Проведите этот день в теплой семейной обстановке», — написал глава республики Шолбан Кара-оол в своем Instagram. Власти Тувы перенесли рабочий день на субботу, 26 декабря.

09:16 10.12.2020 94% опрошенных жителей Ульяновской области предпочитают 31 декабря не выходить на работу и вести подготовку к новогоднему празднику дома. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на своей странице в Instagram. Глава региона призвал всех работодателей 31 декабря сделать выходным, а со своей стороны — подписал распоряжение о переносе рабочего дня на 26 декабря с установлением выходного 31 декабря. Читайте также: Ульяновский губернатор призвал работодателей объявить 31 декабря выходным

10:03 10.12.2020 Каток в Курске. kurskadmin.ru

10:34 10.12.2020 «Бизнес, для которого этот год был особенно сложным в связи с пандемией коронавируса, должен иметь возможность полноценно работать накануне новогодних праздников», — прокомментировали в правительстве Красноярского края решение оставить 31 декабря рабочим днём. Об этом: В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днём

10:59 10.12.2020 Новогодний вечер [Дарья Драй © ИА REGNUM]

11:04 10.12.2020 В Адмиральском сквере Владивостока с 15 декабря откроют арт-парк, оформленный по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Читайте подробнее: Во Владивостоке откроют новогодний арт-парк

11:49 10.12.2020 Депутат Народного хурала Бурятии, президент региональной Торгово-промышленной палаты Дмитрий Дружинин обратился к главе республики Алексею Цыденову с предложением объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Читайте подробнее: Бурятские предприниматели призвали объявить выходным 31 декабря

12:06 10.12.2020 Конкурс елочных игрушек. Владивосток. © Евгений Кулешов. vlc.ru

12:21 10.12.2020 В Кемеровской области 31 декабря будет рабочим днём. Об этом сообщили в региональном правительстве. Читайте также: В Кузбассе решили работать 31 декабря

13:00 10.12.2020 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл опрос о выходном 31 декабря. Скриншот станицы instagram radaev_v.v

13:42 10.12.2020 «Общая газета» насчитала на 10 декабря, что губернаторы 20 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем. В некоторых субъектах взамен этого субботу, 26 декабря, сделали рабочим днем.

14:40 10.12.2020 Южно-сахалинские предприятия и организации участвуют в конкурсе «Новогодние огни». yuzhno-sakh.ru

15:40 10.12.2020 Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») поддерживает предложение сделать 31 декабря выходным днем. «Мало кто в этот день работает, и если бы от меня зависело, я бы сделал (31 декабря выходным днем в Москве)», — заявил Толстой в ходе эфире в Instagram. Это решение исполнительной власти Москвы, отметил парламентарий, как они решат, так и будет.

17:07 10.12.2020 31 декабря 2020 года станет выходным днём для жителей Хакасии. Об этом сообщили в республиканском правительстве. Как подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов, в настоящее время «прорабатывается правовой механизм» о переносе выходного дня — субботы 26 декабря на четверг 31 декабря. Читайте также: В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём

19:30 10.12.2020 Зимние развлечения в праздники. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

20:23 10.12.2020 В Югре не готовы пока принять решение о предновогоднем дне 31 декабря 2020 года. Об этом заявила глава ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции. На вопрос, сделают ли в регионе 31 декабря выходным, по аналогии с рядом регионов России, где граждане будут отдыхать, губернатор Югры ответила уклончиво. «Ещё есть время, давайте думать и обсуждать. Для нашего региона определяющим является то, насколько наше решение будет удобно для огромного количества работающих. Учитывая то, что больше 30% работающих в нашем регионе заняты на так называемом непрерывном производстве, это невозможно. А в государственных и муниципальных учреждениях 17% работников. Если 17% работников будут отдыхать, а 30% не имеют такую возможность, то как нам принимать решение?» — ответила вопросом на вопрос Наталья Комарова. Об этом: В Югре ещё не решили, кто будет отдыхать 31 декабря

21:03 10.12.2020 Ледовый городок. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

21:23 10.12.2020 Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем. При этом он напомнил, что указ распространяется только на государственных и муниципальных служащих. Рабочий день переносится на субботу — 26 декабря. Подробности в материале: В Кировской области 31 декабря будет выходным для чиновников

22:19 10.12.2020 Рождественская ярмарка [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (2)

07:13 11.12.2020 Предполагается, что в Хакасии в последний день 2020 года будут отдыхать республиканские госслужащие, а также работники учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти региона. Правительство Хакасии рекомендует принять подобное решение иным государственным органам, находящимся на территории республики, а также органам местного самоуправления. Таким же образом имеют право поступить и руководители частных организаций.

08:04 11.12.2020 «Праздничные и выходные дни закреплены в Трудовом кодексе РФ. Вносить в него изменения может только Федеральное собрание. У региональных властей есть возможность сделать 31 декабря нерабочим днём за счёт другого выходного. В тех субъектах Федерации, где воспользовались таким правом, перенесли рабочий день на последнюю субботу года — 26 декабря», — напомнили в правительстве Красноярского края. Отметим, что в Красноярском крае 31 декабря 2020 года остаётся рабочим днём.

08:20 11.12.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал работодателей сделать 31 декабря для своих работников выходным днём. При этом правительство региона в этот день будет работать, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Новосибирский губернатор попросил сделать 31 декабря выходным для женщин

09:26 11.12.2020 Новогодние игрушки для главной елки в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

10:05 11.12.2020 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников: «Пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от формы собственности, — по возможности, сделать 31 декабря выходным для своих работников, по крайней мере, для женщин, на которых выпадают хлопоты. Я и мои коллеги в этот день будем работать».

10:55 11.12.2020 Красноярцы в соцсетях обсуждают информацию о том, что в Красноярском крае 31 декабря 2020 года останется рабочим днём. «Устройте проверку правительству края! Очень хочется увидеть прямой эфир от 31 декабря, всех на своих рабочих местах!!!» — предлагает один из подписчиков паблика «Я живу в Красноярске».

11:51 11.12.2020 Андрей Травников призвал работодателей Новосибирской области сделать 31 декабря для своих работников выходным днем, при этом правительство будет работать nso.ru

12:55 11.12.2020 Губернатор Кировской области Игорь Васильев: «Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным. В этом году мы такое решение также обязательно примем. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время».

13:29 11.12.2020 Основная масса опрошенных жителей Нижегородской области безусловно поддерживают объявление 31 декабря выходным днем. Читайте подробнее: Лишь 5,6% нижегородцев против объявления 31 декабря выходным днем

14:32 11.12.2020 Рождественские катания в Санкт-Петербурге © ИА REGNUM

15:20 11.12.2020 В Башкирии решили, что 31 декабря будет рабочим днём, но сокращенным на один час.

16:20 11.12.2020 В Карелии переносят рабочий день для госслужащих с 31 декабря на 26 декабря. Соответствующий указ подписал глава региона. Муниципальным властям и частному сектору также рекомендовано сделать 31 декабря выходным.

16:21 11.12.2020 Напомним, что год назад 31 декабря в Карелии также был объявлен выходным днем.

16:37 11.12.2020 А вот в Челябинской области, напротив, решили, что 31 декабря стоит поработать. Об этом 11 декабря заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «Чем работать 26 декабря, лучше 31-го поработать до обеда», — отметила она.

17:40 11.12.2020 В Петербурге запретили в ночь на Рождество работу общественного транспорта

18:32 11.12.2020 Ёлочные украшения ручной работы © ИА REGNUM

18:56 11.12.2020 Подоспела Ярославская область. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, в соответствии с которым 31 декабря для госслужащих на территории региона является выходным днем. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Рабочий день переносится с 31 декабря на 26 декабря.

19:18 11.12.2020 Рязанские детсады продолжат работать до 31 декабря, решили в региональном министерстве образования. «В связи с тем, что часть организаций будет работать 26 декабря, а часть 31-го числа, детские сады также будут работать в эти дни», — пояснили в пресс-службе ведомства.

20:00 11.12.2020 Напомним регионы, в которых уже объявили 31 декабря выходным: [[[list-1]]]

20:46 11.12.2020 Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков объявил 31 декабря в 2020 году выходным днем. Рабочий день с этого дня будет перенесен на субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря — нерабочими. Читайте подробнее: В Карелии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днем

21:22 11.12.2020 Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге © ИА REGNUM

22:20 11.12.2020 Пока регионы решают, работать или нет 31 декабря, вечером 11 декабря под бой курантов Спасской башни в Кремль въехала главная елка страны.

21:01 13.12.2020 На Ямале для сотрудников органов государственной и муниципальной власти 31 декабря 2020 года будет выходным днём. Организациям и предприятиям, где нет производства непрерывного цикла, работодателям рекомендовано также сделать последний день уходящего года выходным, сообщает региональный оперативный штаб. Об этом: Для чиновников Ямала 31 декабря объявлено выходным днём

07:10 14.12.2020 ЯНАО стал первым регионом в Уральском федеральном округе, власти которого объявили 31 декабря выходным днём.

08:13 14.12.2020 Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал тех, кто выступает за то, чтобы объявить 31 декабря выходной. По его словам, он подпишет соответствующий указ. Читайте подробнее: 31 декабря станет нерабочим днём в Бурятии

08:54 14.12.2020 Новогодний фейерверк [Дарья Драй © ИА REGNUM]

08:56 14.12.2020 В Пензенской области четверг, 31 декабря, объявлен выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев. Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что будет рекомендовать главам муниципальных районов принять такое же решение, а «они его примут, я не сомневаюсь». Подробности в материале: В Пензенской области 31 декабря объявили выходным днём

09:15 14.12.2020 В Краснодарском крае 31 декабря будет рабочим днём. О таком решении заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 14 декабря в управлении пресс-службы администрации края. Об этом: На Кубани отказались объявлять выходным днём 31 декабря

09:52 14.12.2020 Глава Забайкалья Александр Осипов в своём Instagram призвал пользователей проголосовать: будет ли в регионе 31 декабря выходным днём? Данная инициатива уже получила почти 4000 отметок с одобрением. В комментариях пользователи, в основном, поддерживают объявление 31 декабря 2020 года выходным днём. Читайте также: Жителям Забайкалья предложено определиться с 31 декабря

10:06 14.12.2020 В отличие от ряда других глав российских регионов, в Алтайском крае не стали объявлять 31 декабря выходным днём. Более того, как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, губернатор Виктор Томенко даже воздержится от каких-либо рекомендаций на этот счёт в адрес работодателей. В 2019 году алтайский губернатор также отказался сделать выходным последний рабочий день года, отметив, что к нему слишком поздно обратились с этим вопросом. Подробности в материале: Жители Алтайского края 31 декабря будут работать

10:43 14.12.2020 Новогодний Красноярск. admkrsk.ru

11:40 14.12.2020 Несмотря на то, что в Краснодарском крае 31 декабря не станет выходным, этот рабочий день будет сокращённым.

11:47 14.12.2020 На сегодняшний день 31 декабря объявлено выходным на Алтае, в Архангельской области, Белгородской области, Бурятии, Владимирской области, Волгоградской области, на Камчатке, в Карелии, Кировской области, Костромской, области, в Крыму, Курской области, Мордовии, Мурманской области, Орловской области, Пензенской области, Рязанской области, Саратовской области, в Севастополе, Ставропольском крае, Татарии, Томской области, Туве, Ульяновской области, Чувашии, ЯНАО, Ярославской области, Воронежской области.

12:28 14.12.2020 Как известно, даже в тех регионах, где последний день 2020 года объявили выходным, отдыхать 31 декабря будут не все жители. Эта ситуация активно обсуждается в соцсетях. «Вы хоть почитайте, для кого объявляют выходные, для гос‑ и муниципальных служащих. О простых гражданских речи не идёт», — подчеркнул подписчик паблика «Типичный Воронеж».

13:06 14.12.2020 В Воронежской области 31 декабря станет выходным для сотрудников органов власти региона и бюджетных организаций, остальным работодателям также рекомендовано объявить последний день года выходным. Об этом 14 декабря сообщил телеграм-канал правительства Воронежской области. Об этом: Воронежский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

14:20 14.12.2020 Новогодний Севастополь. sev.gov.ru

14:31 14.12.2020 Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что из-за распространения коронавируса основную часть мероприятий ему приходится проводить в дистанционном формате, реже — с соблюдением всех требований и на открытом воздухе. Читайте также: Деду Морозу стали чаще писать из-за границы

15:45 14.12.2020 Мастер-класс по стрельбе из лука © ИА REGNUM

20:11 14.12.2020 Ненецкий АО решил сделать 31 декабря выходным днём.

20:26 14.12.2020 В Мордовии 31 декабря 2020 года объявлено выходным днём. Это распространяется на лиц, замещающих государственные должности, а также лиц, замещающих в исполнительных органах госвласти Мордовии должности государственной гражданской службы. Читайте подробнее: В Мордовии 31 декабря будет выходным днём

20:48 14.12.2020 90% жителей НАО проголосовали за то, чтобы сделать выходным 31 декабря. «Это здорово, ведь 31 декабря всегда ассоциируется с приятными хлопотами, запахом мандаринов и ожиданием новогоднего чуда в семейном кругу», — написал Юрий Бездудный. Подробности в материале: Власти Ненецкого АО объявили 31 декабря выходным днём

21:05 14.12.2020 Глава Саранска Пётр Тултаев поручил всем руководителям структурных подразделений администрации, ответственных за жизнеобеспечение города, не только 31 декабря, но и все новогодние праздники быть в зоне досягаемости. Подробности в материале: Чиновники мэрии Саранска будут работать в новогодние праздники

22:03 14.12.2020 Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге © ИА REGNUM

00:21 15.12.2020 Дискуссии вокруг необходимости объявления 31 декабря выходным днём не обошли стороной и Ростовскую область. На Дону, как и годом ранее, последний день года останется рабочим днём. Об этом заявил губернатор Василий Голубев. Об этом: Ростовский губернатор объявил 31 декабря рабочим днём

07:04 15.12.2020 Прокат коньков. © Дарья Антонова, ИА REGNUM

12:34 15.12.2020 Тульская область присоединится к регионам, в которых для многих жителей 31 декабря станет выходным днём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, 14 декабря губернатор Алексей Дюмин рекомендовал работодателям сделать последний день 2020 года выходным. Об этом: Тульский губернатор рекомендовал сделать 31 декабря выходным

12:38 15.12.2020 В непростом 2020 году, когда Россия и весь мир столкнулись с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, в ряде регионов страны последний день уходящего года — 31 декабря — может оказаться выходным днем. Все бы было несколько проще, если бы 31 декабря и так попадало на выходные дни, однако в 2020 году это будет четверг. Верховная власть в стране предоставила право региональным властям самим определять, делать ли 31 декабря выходным или нет. Об этом: Не слишком рабочий день: каким будет 31 декабря в регионах России

12:41 15.12.2020 Власти Забайкальского края объявили 31 декабря выходным днём. Об этом заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам голосования на своей странице в Instagram. При этом рабочий день с 31 декабря переносится на 26 декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства. «Я провёл голосование в Instagram, и абсолютное большинство людей, почти 90%, поддерживают и просят об этом решении. Также большое количество регионов страны уже объявили выходной», — пояснил глава региона Александр Осипов. Он добавил, что такое решение по стране принимается также благодаря крупнейшим социологическим службам страны, которые провели опросы среди граждан об объявлении 31 декабря выходным днём. Подробности в материале: Жителям Забайкалья подарили выходной на 31 декабря

13:28 15.12.2020 Каток на ВДНХ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:38 15.12.2020 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступает за то, чтобы сделать 31 декабря 2020 года был выходным днем. Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу примет оперативный штаб.

17:14 15.12.2020 Новогодние игрушки для главной ёлки Санкт-Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM

18:28 15.12.2020 31 декабря в Ненецком автономном округе будет выходным. Это решение приняли местные власти на основании опроса жителей.

19:43 15.12.2020 Новогодний Архангельск. arhcity.ru

20:39 15.12.2020 В Удмуртии 31 декабря 2020 года не будут объявлять выходным днем. По словам главы республики Александра Бречалова, в прошлом году, когда последний день года был выходным, люди жаловались, что не будут работать детские сады, а при этом многие предприятия не стали объявлять выходной. Читайте подробнее: Удмуртия 31 декабря будет работать

22:24 15.12.2020 Бирюзовый каток в парке «Лесная сказка» в Кемерове. kemerovo.ru

07:01 Катание на лошадях © ИА REGNUM.

07:26 Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что решение о том, будет ли 31 декабря выходным днём, должны принимать руководители предприятий. Подробности в материале: Губернатор Приморья отказался объявлять 31 декабря выходным днём

09:12 Сквер Дружбы в Кемерово. kemerovo.ru.

11:02 Регионы массово вступают в Партию Отдыха и объявляют 31 декабря выходным днем. Сам факт переноса выходного с 26 на 31-ое декабря не столь значимый. По факту, например, бизнесу региональные администрации могут только рекомендовать работать или нет. Позиционирование губернаторов разнообразное и, можно сказать, творческое. Кто-то говорит о просьбах трудящихся, кто-то о необходимости женщинам дать время приготовить праздничный ужин. Везде наблюдаем креатив губернаторских пиарщиков. Цитата russica2.

11:03 Новогодняя ель. Дарья Драй © ИА REGNUM.

11:04 Опрошенные каналом russica2 регионалисты говорят о том, что само обсуждение в регионах идет достаточно живо. Сформирован инфоповод, который достаточно привлекателен для медиапространств региона. В обществе дефицит форматов гражданского участия и решений, зависящих непосредственно от воли граждан. Показательно, что многие губернаторы провели обсуждение этого вопроса у себя на страничках в Instagram и приняли итоговое решение исходя из мнений большинства. Впрочем, в этом эксперты усматривают элементы демагогии, так как желающих работать априори меньше.

11:06 Как говорят политологи, такой повесткой главы регионов формируют инфоповод с помощью которого пытаются перебить тему возможных ограничений по COVID-19 в Новый год. Другие эксперты указывают на дефицит позитивных новостей и стремление создать в общественном мнении ощущение приближающегося праздника. Четких закономерностей по распределению партий отдыха и партий работы — нет. Учитываются и общественные настроения, и ситуация с ковид, а также экономические факторы. В крупных и экономически развитых регионах выходным 31 декабря объявляют несколько реже. В списке нет ни Москвы, ни Московской области, ни Петербурга. Цитата russica2.

11:20 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов gov39.ru.

13:39 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время программы на канале «Вести-Иркутск» 15 декабря заявил, что не против, если 31 декабря будет выходным днём. «Я за то, чтобы 31-е было выходным, и жители могли подготовиться, подвести у себя итоги, это было бы хорошо», — заявил он.

13:41 Последний день 2020 года в Хакасии станет выходным для работников учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти региона, республиканских госслужащих. Читайте также: В Хакасии официально объявили 31 декабря выходным днём

14:34 Распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря подписал 15 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом: В Орловской области 31 декабря будет выходным для чиновников

14:58 Уже 33 региона России объявили 31 декабря выходным днём: ✔️ Алтай ✔️ Архангельская область ✔️ Белгородская область ✔️ Бурятия ✔️ Владимирская область ✔️ Волгоградская область ✔️ Вологодская область ✔️ Воронежская область ✔️ Забайкальский край ✔️ Камчатка ✔️ Карелия ✔️ Кировская область ✔️ Костромская область ✔️ Крым ✔️ Курская область ✔️ Мордовия ✔️ Мурманская область ✔️ НАО ✔️ Орловская область ✔️ Пензенская область ✔️ Рязанская область ✔️ Саратовская область ✔️ Севастополь ✔️ Ставропольский край ✔️ Татарстан ✔️ Томская область ✔️ Тульская область ✔️ Тыва ✔️ Ульяновская область ✔️ Чувашия ✔️ ЯНАО ✔️ Ярославская область ✅ ЕАО

14:59 Новогодняя ёлка. Дарья Драй © ИА REGNUM.