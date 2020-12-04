Москва, 4 декабря, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Наступившая зима заставит жителей Москвы и Подмосковья в выходные дни (5−6 декабря) вспомнить о шубах и варежках, про которые они забыли прошлой аномально теплой зимой, передают «Метеоноваости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

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В субботу морозы в Москве ночью будут достигать −7… −9 °C, днем −4… −6 °C. При южном ветре снегопадов не ожидается.

В воскресенье станет холоднее, ночью до −12… −13 °C, днем до −6… −8 °C, что ниже нормы на 2−3 °C. Атмосферное давление очень высокое — 769−770 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, морозная и солнечная погода с дефицитом осадков ожидается в Московском регионе на следующей неделе.

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