Красноярск, 4 декабря, 2020, 09:57 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края снова отложил заседание по иску Росприроднадзора к дочернему активу «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), с которого пытаются взыскать 148 млрд рублей ущерба из-за аварии на ТЭЦ в мае 2020 года. Судебное заседание, намеченное на 4 декабря 2020 года, не состоялось и было отложено на 11 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Morspas.com Последствия разлива топлива в Норильске

Перед сегодняшним заседанием суда в материалы дела поступили дополнительные документы от истца — Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, ответчика — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», а также третьего лица — министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Вероятно, речь идёт о ранее запрошенных судом материалах. В их числе — актуальные возражения по расчёту вреда, произведенного истцом, в том числе по массе разлившегося топлива, площади загрязнённых участков, договоры пользования участками, в границах которых находятся загрязнённые наделы с указанием их категорий и разрешенного использования, экспертное заключение и материалы экспертизы. Судья также попросил предоставить пояснения о том, на какой стадии находится разработка или согласование проектов рекультивации, и скорректированный контррасчет применённого индекса-дефлятора.

На стороне ответчика в деле участвует ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» — единственный акционер НТЭК. Третьим лицом, которое привлекли для соблюдения законности, выступает прокуратура Красноярского края.

Главным спорным моментом в деле остаётся размер заявленного ущерба, с которым не согласна компания «Норникель». Росприроднадзор заявил ущерб в размере 147 784 627 500 рублей «вследствие нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды», из которых 147 046 011 000 рублей как вред, причинённый водным объектам, и 738 616 500 рублей как вред почвам.

Ответчик с такими суммами не согласен. Ещё в октябре 2020 года компания сообщила, что с учётом действующей методики расчётов ущерба окружающей среде, принимая во внимание все обстоятельства инцидента, размер вреда окружающей среде составляет 21,4 млрд рублей.

Отметим, в дело в качестве третьего лица также пытался вступить житель Норильска — Роман Бутылкин, который утверждал, что его здоровью, так как он проживает в этом городе более 43 лет, был причинён вред. Бутылкин потребовал 3 млн рублей компенсации материального и морального вреда. Судья притязания физлица отклонил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии в Норильске. Причиной разгерметизации резервуара и последующей утечки из него дизельного топлива была названа недостаточная несущая способность плитного ростверка основания и железобетонных свай. К материалам суда также ранее был приложен акт технического расследования причин аварии, которая случилась 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3.