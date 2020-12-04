Кемерово, 4 декабря, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Детский сад «Замок детства» в микрорайоне 7Б Кемерова, в котором сегодня, 4 декабря, рухнул потолок, был сдан 28 ноября 2020 года. Он рассчитан на 200 ребятишек в возрасте от 1,5 до 7 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Правительства Кузбасса Детский сад «Замок детства». Кемерово

Его возводили в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. На строительство и оснащение, согласно официальным данным, из федерального бюджета было выделено 249 млн рублей, из областного — 51 млн рублей, из местного — более 64 млн рублей. В детском саду есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, соляная комната, медицинский центр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новом детском саду Кемерова обрушилась часть потолка. Видео с места появилось в сети.

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