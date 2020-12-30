Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин 9 ноября 2020 года приняли совместное решение о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно принятому решению, прекращение огня наступило в регионе 10 ноября 2020 года в полночь, а Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях. Помимо этого, стороны договорились о введении российских миротворцев на территорию вдоль коридора между двумя государствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о том, что российский лидер находится на постоянной связи с лидерами Армении и Азербайджана относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Одновременно в Армении продолжаются стихийные протесты против Никола Пашиняна и попытки оппозиции сместить премьер-министра с должности. О том, как развивается ситуация, рассказывает ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

10:04 04.12.2020 Посла Франции в Баку вызовут в МИД Азербайджана по причине принятия Национальной ассамблеей Франции резолюции с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.

10:43 04.12.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани 4 декабря провели телефонный разговор. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet. Читайте подробнее: Эрдоган и Рухани обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

11:07 04.12.2020 Заявление Владимира Путина о подписании договора о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией. Фото: kremlin.ru

11:13 04.12.2020 Помощь населению Степанакерта начали оказывать российские военные медики, в течение минувшего дня они осмотрели 40 человек. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Читайте подробнее: В Степанакерте начали приём военные медики из России

11:48 04.12.2020 В ходе видеоконференции межправсовета Евразийского экономического союза премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь, оказанную во время пандемии коронавируса, а также за помощь «в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за последний год».

12:32 04.12.2020 25 многоквартирных домов в Нагорном Карабахе в ближайшие дни будут готовы к заселению после восстановления. Фото: mchs.gov.ru

12:53 04.12.2020 Последние события в Нагорном Карабахе свидетельствуют о том, что вопросы военной безопасности являются наиболее важными. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 3 декабря заявил на совещании с членами абхазской Общественной палаты президент Абхазии Аслан Бжания. Читайте подробнее: Глава Абхазии заявил о необходимости укрепить военный союз с Россией

13:23 04.12.2020 Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности, достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла», — сказал Песков.

14:10 04.12.2020 Российские саперы ведут разминирование социальных объектов в Степанакерте. Фото: mil.ru

14:22 04.12.2020 Принятие французским парламентом резолюции с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха является важным для международного сообщества событием. Об этом 4 декабря говорится в заявлении МИД Армении, распространенном пресс-секретарем армянского внешнеполитического ведомства Анной Нагдалян. Об этом: МИД Армении приветствовал принятие во Франции резолюции по Карабаху

15:48 04.12.2020 Медицинский отряд ВВО окажет помощь населению в Нагорном Карабахе. Фото Минобороны России

16:30 04.12.2020 Глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что российские миротворцы уже помогли вернуться в Степанакерт 30 тыс беженцам. «Введение в зону конфликта российских миротворцев контингента позволило нормализовать обстановку в регионе. Условия подписанного трехстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются», — приводит слова Шойгу «Интерфакс».

17:06 04.12.2020 Нота протеста была вручена послу Франции в Азербайджане Закари Гроссу из-за решений французских парламентариев и сенаторов по Нагорному Карабаху, сообщили 4 декабря в пресс-службе французского МИД. Подробности в материале: Азербайджан вручил послу Франции нота протеста из-за Карабаха

18:15 04.12.2020 Власти Нагорно-Карабахской Республики пока не видят необходимости в расширении миротворческой миссии РФ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

19:35 04.12.2020 В восстановленной общеобразовательной школе № 8 имени А. Д. Сахарова города Степанакерта спасатели провели уроки безопасности для учеников 7−9-х классов. mchs.gov.ru

20:08 04.12.2020 Между Россией и Нагорно-Карабахской Республикой может открыться авиасообщение, этот вопрос уже обсуждается властями РФ и НКР, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

20:59 04.12.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется на скорое «избавление Франции от бремени Макрона», сообщает Reuters. По словам Эрдогана, Франция в качестве посредника по Нагорному Карабаху «лишилась всякого доверия».

21:03 04.12.2020 К возобновлению переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан Генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщил 4 декабря его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Об этом: Генсек ООН призвал Ереван и Баку к переговорам под эгидой Минской группы

08:24 05.12.2020 Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России разминировали в Нагорном Карабахе почти 50 га территории. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе российского военного ведомства. Подробности в материале: В Нагорном Карабахе разминировали почти 50 га территории

18:05 05.12.2020 Оппозиционные партии Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом 5 декабря заявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Подробности в материале: В Армении оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну

18:54 05.12.2020 Военный парад в честь завершения вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе пройдёт в Баку. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба министерства обороны Азербайджана. Читайте также: В Баку пройдёт парад в честь окончания конфликта в Карабахе

20:23 05.12.2020 Азербайджан заслужил победу в Карабахе как с военной точки зрения, так и с точки зрения дипломатии и международного права. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 5 декабря журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности в материале: Азербайджан заслужил победу в Карабахе — Эрдоган

22:39 05.12.2020 Очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в свои дома с территории Армении в Нагорный Карабах, сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ. Читайте подробнее: Более 1300 беженцев вернулись в Карабах за сутки — Минобороны России

08:54 06.12.2020 Из Москвы в Степанакерт отправились кинологи, горноспасатели, связисты и психологи. Читайте также: МЧС России направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями

11:31 06.12.2020 Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян с рабочим визитом будет находиться в Москве 6−7 декабря, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении. Об этом: Глава МИД Армении 6−7 декабря посетит Москву с рабочим визитом

16:14 06.12.2020 Требование оппозиции Армении к премьер-министру республики Николу Пашиняну уйти в отставку до 8 декабря вызвало реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили требование армянской оппозиции об отставке Пашиняна

20:32 06.12.2020 6 декабря из Москвы в Степанакерт прибыли специалисты МЧС России, направленные для наращивания группировки ведомства в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Читайте подробнее: Специалисты МЧС России прибыли в Степанакерт

22:07 06.12.2020 Очередные автобусы с возвращающимися в свои дома с территории Армении в Нагорный Карабах беженцами сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает в воскресенье, 6 декабря, пресс-служба Министерства обороны РФ. Подробности в материале: Более 850 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки — Минобороны РФ

07:54 07.12.2020 Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Фото Минобороны России

08:51 07.12.2020 Жителям Нагорного Карабаха начали оказывать помощь первые медицинские бригады российских миротворцев, сообщили 7 декабря в пресс-службе Минобороны РФ. Подробности в материале: Медбригады российских миротворцев приступили к оказанию помощи в Карабахе

11:09 07.12.2020 Конфликтом в Нагорном Карабахе интересуются более 70% жителей России, свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом: За ситуацией в Карабахе следят более 70% жителей России — опрос

11:52 07.12.2020 25 многоквартирных домов в Нагорном Карабахе в ближайшие дни будут готовы к заселению после восстановления. mchs.gov.ru

12:58 07.12.2020 859 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе из Армении за прошедшие сутки. Автобусы с местными жителями на пути в Степанакерт сопроводили российские миротворцы, сообщает Минобороны России.

13:47 07.12.2020 25 многоквартирных домов в Нагорном Карабахе в ближайшие дни будут готовы к заселению после восстановления. mchs.gov.ru

14:14 07.12.2020 Нагорнокарабахский конфликт пока находится на выходе из горячей фазы. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 7 декабря, открывая переговоры со своим коллегой из Армении Арой Айвазяном. Об этом: Лавров: конфликт в Нагорном Карабахе только выходит из горячей фазы

14:38 07.12.2020 Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут содействовать армянской и азербайджанской сторонам в обмене пленными. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 7 декабря, открывая переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном. Обмен поенными — важнейший вопрос, подчеркнул Лавров. Подробности в материале: РФ намерена содействовать Еревану и Баку в обмене пленными

14:46 07.12.2020 Очистка от взрывоопасных предметов местности на южной окраине Степанакерта. mil.ru

14:47 07.12.2020 Сапёры Международного противоминного центра ВС РФ, работающие в составе российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, продолжают разминирование окраин Степанакерта, сообщила пресс-служба Минобороны России.

14:48 07.12.2020 Обстановка на Южном Кавказе стабилизируется, противоречия уходят. Россия будет и дальше содействовать этому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 7 декабря на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Москве. Подробности в материале: Южный Кавказ превращается в регион стабильности — Лавров

14:59 07.12.2020 Вопрос об обмене пленными и телами погибших в боевых действиях в Нагорном Карабахе является чувствительным и требующим скорейшего урегулирования. Об этом 7 декабря заявил глава МИД Армении Ара Айвазян в ходе встречи министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Подробности в материале: Лавров обсудил с главой МИД Армении вопрос обмена пленными с Азербайджаном

15:23 07.12.2020 Ряд шагов по решению вопросов обмена пленными и возвращению беженцев в Нагорном Карабахе наметили Россия и Армения. Об этом 7 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном в Москве. Читайте подробнее: Лавров: РФ и Армения наметили шаги по обмену пленными между Баку и Ереваном

15:25 07.12.2020 Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, об этом 7 декабря сообщается на сайте Кремля. Стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Подробности в материале: Владимир Путин провёл телефонный разговор с Меркель

15:34 07.12.2020 Приглашение главы МИД Армении Ары Айвазяна посетить Ереван с ответным визитом принял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил об этом 7 декабря по итогам переговоров с главой армянского МИД в Москве. Читайте также: Лавров принял приглашение главы МИД Армении посетить Ереван

15:53 07.12.2020 Готовность к обмену пленных с Азербайджаном по принципу «всех на всех» выражает Армения и надеется, что Баку займет аналогичную позицию. Об этом 7 декабря заявил армянский министр иностранных дел Ара Айвазян на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Читайте подробнее: Ереван готов обменять пленных с Баку по принципу «всех на всех»

15:54 07.12.2020 За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще 859 беженцев. Об этом 7 декабря рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: В Нагорный Карабах за сутки вернулись ещё 859 беженцев — Минобороны РФ

16:26 07.12.2020 Очистка от взрывоопасных предметов местности на южной окраине Степанакерта. mil.ru

16:31 07.12.2020 Времена колониализма прошли и уже не вернутся, и это должны понять в ЕС, сообщил 7 декабря журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте подробнее: Лавров: ЕС придётся признать, что времена колониализма канули безвозвратно

17:09 07.12.2020 В восстановленной общеобразовательной школе № 8 имени А. Д. Сахарова города Степанакерт спасатели провели уроки безопасности для учеников 7−9 классов. mchs.gov.ru

17:41 07.12.2020 Сложилась непростая ситуация потому, что мировой дипломатии, в том числе Минской группе ОБСЕ не удалось, во-первых, предотвратить войну, во-вторых, ее остановить. Были предприняты три попытки заключить гуманитарные перемирия, которые почти сразу же срывались конфликтующими сторонами. Ситуация изменилась только тогда, когда в режиме ручного управления президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подготовили и подписали соглашение о прекращении войны, что и определяет сейчас сам ход событий в зоне конфликта. Подробности в статье Станислава Тарасова Нагорный Карабах: Лавров и Айвязян на выходе из горячей фазы конфликта

18:19 07.12.2020 Турция должна вывести из зоны конфликта в Нагорном Карабахе представителей своих вооруженных сил и членов подконтрольных ей террористических группировок, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

19:05 07.12.2020 Сотрудники МЧС РФ продолжают обследование объектов на территории Нагорного Карабаха для определения объемов оказания помощи пострадавшему населению. mchs.gov.ru

20:36 07.12.2020 В сети появилось видео уничтожения армянского танка израильским дроном-камикадзе, который использовался ВС Азербайджана в ходе «горячей» фазы конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, массированное использование беспилотников считается одним из ключевых факторов, обеспечивших военное превосходство Азербайджана над Арменией.

22:41 07.12.2020 Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Фото Минобороны России

22:45 07.12.2020 В восстановленной общеобразовательной школе № 8 имени А. Д. Сахарова города Степанакерт спасатели провели уроки безопасности для учеников 7−9 классов. mchs.gov.ru

00:01 08.12.2020 Российские миротворцы сопроводили в Нагорный Карабах колонну автобусов с более чем 770 беженцами, возвращающимися из Армении, сообщает 7 декабря пресс-служба Минобороны РФ. Колонну сопровождали патрули российских миротворцев и военной полиции ВС РФ. Читайте также: Минобороны: более 770 беженцев вернулись за сутки в Степанакерт

05:23 08.12.2020 Свыше 300 жителей в восьми населенных пунктах Нагорно-Карабахской Республики получили медицинскую помощь от российских специалистов в рамках развёрнутой миротворческой миссии. Об этом 9 декабря сообщил журналистам начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович. Читайте также: Российские медики оказали помощь 300 жителям Нагорного Карабаха

07:02 08.12.2020 Возобновление учебного процесса в школе №8 в Степанакерте. mil.ru

07:26 08.12.2020 Кортеж премьер-министра Армении Никола Пашинян в Ереване. Цитата канала «Военный обозреватель».

07:27 08.12.2020 Невероятно атмосферное фото из Нагорного Карабаха. Цитата: Владимир Соловьев в Telegram.

07:39 08.12.2020 Начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью России подполковник Егор Демидович рассказал, что за прошедшие недели военные медики провели обследование более 300 жителей в восьми отдалённых пунктах Карабаха.

07:44 08.12.2020 10 декабря в Баку пройдёт военный парад в честь победы ВС Азербайджана в недавней войне в Карабахе. В столицу страны уже доставляют трофейные образцы военной техники армии НКР. Цитата из видео: РСЗО БМ-21 «Град».

08:42 08.12.2020 Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Фото Минобороны России

11:16 08.12.2020 В Баку состоялась тренировка воздушной части парада в честь победы ВС Азербайджана в недавней войне в Карабахе. Сам парад пройдёт 10 декабря.

11:17 08.12.2020 РСЗО БМ-21 «Град», ЗРК «Оса-АКМ» и БМП-2 — трофейные боевые машины ВС Армении/НКР в ожидании парада победы в Баку. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:21 08.12.2020 Оппозиция Армении начинает протесты после истечения срока, в течение которого от Пашиняна требовали уйти в отставку — представитель партии «Дашнакцутюн».

11:22 08.12.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 минут назад проигнорировал ультиматум оппозиции и не ушёл в отставку. Цитата youlistenedmayak.

11:40 08.12.2020 Указ, согласно которому учреждается специальный фонд, предназначенный для поддержки семей погибших и раненных в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Читайте также: Алиев учредил фонд для поддержки семей погибших и раненных в Карабахе

11:52 08.12.2020 Вторая война в Карабахе (27 сентября — 10 ноября с. г.) принесла множество болезненных проблем обоим народам. Эти шесть недель лишили жизни около шести тысяч глав семей в Азербайджане, Нагорном Карабахе и Армении или наиболее активных работяг в них (без учёта иноземцев). Изувечено, ранено раза в два больше. В городах и селениях полно руин. Баку долго не оглашал свои потери, чтобы не омрачать себе успех и ликования. Но неужели мы ещё там, где не карают, а хвалят виновников трагедий за массу жертв? Кто же повинен во всём этом и как ответит за содеянное? Читайте также: В поисках ответов на вопросы по Нагорному Карабаху

12:13 08.12.2020 Армянская оппозиция начала акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Митингующие перекрывают улицы Еревана, передает корреспондент РИА «Новости».

13:00 08.12.2020 В Баку полным ходом идёт подготовка к параду 10 декабря. Помимо авиации и сухопутной техники в мероприятии примут участие несколько тысяч военнослужащих ВС Азербайджана и подразделения ВС Турции.

13:00 08.12.2020 Возобновление учебного процесса в школе №8 в Степанакерте. mil.ru

13:09 08.12.2020 Центральные улицы Еревана начали перекрывать после 12:00 (11:00 мск) 8 декабря представители армянской оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 8 декабря сообщает портал News.am. Об этом: Акция протеста против Пашиняна проходит в Ереване

13:22 08.12.2020 «Никол — предатель! Никол, уходи! Армения без Никола!». В Ереване снова протесты. Люди перекрывают улицы. Сегодня истекает срок ультиматума, который оппозиция поставила Николу Пашиняну, чтобы тот ушёл с поста премьер-министра, и пригрозила в случае отказа акциями гражданского неповиновения (RT). Видео Ruptly.

13:28 08.12.2020 Задержание протестующих в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали армянские полицейские. Об этом 8 декабря сообщает агентство News.am. Читайте также: Полиция начала задержания протестующих в Ереване

13:47 08.12.2020 С призывом о добровольном уходе в отставку из-за сложившейся в стране ситуации обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну католикос всех армян Гарегин II. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина. Читайте также: Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку

13:59 08.12.2020 Возобновление учебного процесса в школе №8 в Степанакерте. mil.ru

14:29 08.12.2020 Работа метрополитена столицы Армении парализована представителями армянской оппозиции, требующими отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 8 декабря сообщила пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян, ее слова приводит агентство News.am. Читайте подробнее: Оппозиционеры парализовали работу метрополитена в Ереване

14:56 08.12.2020 Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затронувший вопросы Нагорного Карабаха, ситуации в Донбассе, а также вакцины от коронавируса, вызвал бурную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 8 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили разговор Путина и Меркель о Карабахе, Донбассе и вакцине

15:46 08.12.2020 Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору. Фото Минобороны России.

15:53 08.12.2020 Метро Еревана вновь заработало после того, как его работа была парализована из-за акций протеста оппозиции. Об этом заявила пресс-секретарь метрополитена Еревана Татев Хачатрян.

16:50 08.12.2020 Штатный режим работы восстановлен в метро Еревана после проведения акций протеста в городе, сообщается 8 декабря на странице столичной подземки в Facebook. Подробности в материале: Метро в Ереване восстановило штатный режим работы после протестов

17:05 08.12.2020 Депутат парламента Армении от правящей фракции «Мой шаг», глава комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян предложил наладить диалог с Азербайджаном, в том числе посредством восстановления дипломатических отношений. «Мы проиграли как на поле боя, так и нравственно и психологически. Понятно, что факт поражения приведет к дополнительной закомплексованности, но нужно по возможности быстро выйти из деморализованного состояния… В конце концов, надо попытаться начать диалог с победившей стороной, как бы тяжело это ни было. Почти все страны, восстановившиеся после крупномасштабных войн, пошли по этому пути. Установление двусторонних дипломатических отношений может изменить ожидающиеся перспективы», — сказал Кочарян.

17:21 08.12.2020 Президент Армении Армен Саркисян написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о поддержке демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

17:52 08.12.2020 Просьбу помочь в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном выразил российскому президенту Владимиру Путину армянский президент Армен Саркисян, сообщили 8 декабря в его пресс-службе. Читайте подробнее: Без Путина не завершить демаркацию границы с Азербайджаном — Саркисян

18:28 08.12.2020 Около ста сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна вышли на митинг в центр Еревана.

18:54 08.12.2020 Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Степанакерт. 6 декабря. Фото: mchs.gov.ru

19:41 08.12.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послом США Линн Трейси ситуацию в Нагорном Карабахе и сотрудничество между двумя странами. «Никол Пашинян принял посла США в Армении Линн Трейси. Стороны отметили важность армяно-американского сотрудничества и работы по реализации двусторонней повестки дня. Собеседники обсудили также ситуацию, сложившуюся в Карабахе», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

20:23 08.12.2020 Много вопросов остаётся у США к Турции по Нагорному Карабаху, сообщил 8 декабря журналистам и.о. помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Читайте подробнее: В Госдепе заявили о вопросах к Турции по Карабаху

20:54 08.12.2020 Медицинский отряд специального назначения (МОСН) приступил к приему первых пациентов — жителей Нагорного Карабаха. Фото Минобороны России.

21:39 08.12.2020 В Минобороны РФ сообщили, что более 36 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с начала миротворческой операции в регионе.

22:01 08.12.2020 Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Степанакерт. 6 декабря. Фото: mchs.gov.ru

01:48 09.12.2020 В Ереване выражают обеспокоенность в связи с возвращением армянского населения в Нагорный Карабах, заявил 8 декабря журналистам глава МИД Армении Ара Айвазян по итогам переговоров в Париже с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом: Армения опасается за судьбу возвращаемого в Карабах населения — министр

06:52 09.12.2020 Медики Минобороны России развернули несколько дополнительных медицинских пунктов в Нагорном Карабахе для оказания помощи местному населению, сообщили 9 декабря в пресс-службе российского оборонного ведомства. Читайте также: В Нагорном Карабахе развернули дополнительные медпункты

07:39 09.12.2020 Запланированный на 9−10 декабря визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан станет историческим, заявил журналистам пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик. Читайте также: В Турции назвали историческим предстоящий визит Эрдогана в Азербайджан

08:46 09.12.2020 Очистка от взрывоопасных предметов местности на южной окраине Степанакерта. mil.ru

09:03 09.12.2020 Психологи МЧС России проводят прием граждан в Нагорном Карабахе. По информации «МИР 24», для местных жителей организовали занятия для нормализации общего состояния.

09:35 09.12.2020 В ближайшее время соглашение по Нагорному Карабаху будет соблюдаться, так как Баку оно в целом устраивает, и Азербайджан должен заниматься освоением территориальных приобретений, а у Еревана нет ресурсов на реванш, считает ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Об этом он заявил РИА Новости.

10:52 09.12.2020 Неопределенный статус Карабаха в ближайшее время таковым и останется, полагает Муханов.

12:03 09.12.2020 Онлайн-конференция на тему «Нагорный Карабах. Новый мир», посвященная ситуации в регионе после прекращения войны, состоится 9 декабря в медиацентре «Патриот». В рамках эфира на вопросы о том, как живёт Нагорный Карабах, ответят военные эксперты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, коммерсанты.

12:20 09.12.2020 Эксперты Center for Strategic and International Studies Шаан Шейх и Уэс Рамбо считают, что главный урок воздушной войны над Нагорным Карабахом — важность полномасштабной противовоздушной обороны. Арсеналы ПВО ближнего действия (ШОРАД) как Армении, так и Азербайджана были ограничены по размеру и качеству. Азербайджан смог использовать этот пробел с помощью своего большого флота сложных дронов.

13:07 09.12.2020 В настоящее время более половины территории столицы Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерта, очищено саперами от взрывоопасных предметов. Об этом 9 декабря сообщил директор Центра гуманитарного разминирования НКР Самвел Месропян. Подробности в материале: Более половины территории Степанакерта разминировали саперы

13:58 09.12.2020 Сенат Канады отверг проект резолюции о признании Нагорного Карабаха в качестве независимого государства. Об этом со ссылкой на агентство Anadolu сообщают азербайджанские СМИ.

14:29 09.12.2020 Беспилотник турецкого производства Bayraktar (сс) Bayhaluk

15:04 09.12.2020 Свой вклад в «освобождение» территорий Азербайджана в ходе военных действий при эскалации конфликта в Нагорном Карабахе внесла Турция. Об этом 9 декабря заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Баку. Подробности в материале: Турция внесла свой вклад в «освобождение» территорий Азербайджана — Эрдоган

16:21 09.12.2020 Обсуждение вопроса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном планируется в этом году, заявил 9 декабря на заседании армянского парламента вице-премьер республики Тигран Авинян. Читайте подробнее: Армения и Азербайджан планируют обсудить демаркацию границы до конца года

17:02 09.12.2020 В восстановленной общеобразовательной школе №8 города Степанакерт спасатели провели уроки безопасности для учеников 7−9 классов. Источник: mchs.gov.ru

17:12 09.12.2020 Двухдневный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан начался, 9 декабря сообщает Anadolu. Визит приурочен к военному параду, который в Азербайджане состоится 10 декабря по случаю окончания войны в Нагорном Карабахе (27 сентября — 9 ноября 2020 г.). Читайте также: Эрдоган прилетел в Баку

22:51 09.12.2020 Возобновление учебы в школе №8 в Степанакерте. Источник: mil.ru

05:39 10.12.2020 Находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы не фиксируют фактов какого-либо нарушения режима прекращения огня, он полностью соблюдается, сообщил 10 декабря журналистам заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепелкин. Читайте также: Миротворцы подтвердили соблюдение режима перемирия в Нагорном Карабахе

07:10 10.12.2020 Нагорный Карабах [Иван Шилов © ИА REGNUM]

08:25 10.12.2020 Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности южной окраины города Степанакерт. За сутки очищено около пяти гектар территории, 500 метров дорог и 24 здания, обнаружено и уничтожено 6 неразорвавшихся боеприпасов, сообщает Минобороны РФ 10 декабря.

08:26 10.12.2020 По данным Минобороны РФ на 10 декабря, всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 70 гектаров местности, более 23 километров дорог, 157 домов и социальных объектов обнаружено и обезврежено более 4500 взрывоопасных предметов.

08:59 10.12.2020 За минувшие 24 часа военные медики из России помогли в развернутых пунктах Медицинского отряда специального назначения (МОСН) более чем 40 жителям Степанакерта. Об этом 10 декабря сообщает минобороны РФ. Читайте также: Военные медики РФ за сутки помогли более чем 40 жителям Степанакерта

10:04 10.12.2020 Медицинский отряд специального назначения (МОСН) приступил к приему первых пациентов — жителей Нагорного Карабаха. Фото Минобороны России

10:06 10.12.2020 Как сообщает Минобороны РФ 10 декабря, обнаруженные взрывоопасные предметы, брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением необходимых мер безопасности. При разминировании российскими саперами используется многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6». Его применение обеспечивает полную безопасность личного состава и позволяет увеличить производительность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

10:06 10.12.2020 Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов — миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

10:06 10.12.2020 Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской и инженерной инфраструктуры.

10:51 10.12.2020 При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. За минувшие сутки восстановлены две опоры и более полутора километров линий электропередач, сообщает Минобороны РФ 10 декабря.

10:52 10.12.2020 Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа продолжает оказывать помощь местному населению в городе Степанакерт. В течение суток российские военные медики оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 42-м местным жителям, в том числе 7 детям. Консультирование, осмотр и квалифицированная медицинская помощь оказывались квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале, сообщает Минобороны России 10 декабря.

10:52 10.12.2020 Всего российскими военными медиками оказана помощь 368 жителям Нагорного Карабаха, среди которых 41 ребенок.

10:53 10.12.2020 Медицинский отряд специального назначения (МОСН) приступил к приему первых пациентов — жителей Нагорного Карабаха. Фото Минобороны России

10:53 10.12.2020 Обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы, оказанием стоматологической помощи.

10:54 10.12.2020 В составе подразделений Медицинского отряда специального назначения (МОСН) работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

10:54 10.12.2020 Ранее подразделения МОСН были переброшены самолётами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск в Ереван и совершили суточный 300-километровый переход на технике в составе колонны из Еревана в Степанакерт.

10:55 10.12.2020 Медицинский отряд специального назначения (МОСН) приступил к приему первых пациентов — жителей Нагорного Карабаха. Фото Минобороны России

11:50 10.12.2020 В ходе официального визита в Баку 10 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу первого президента и национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Об этом: Эрдоган посетил могилу Гейдара Алиева в ходе официального визита в Баку

12:07 10.12.2020 Российские миротворцы ведут разминирование социальных объектов в Степанакерте. mil.ru

12:39 10.12.2020 Российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. По данным Минобороны РФ, автобусами из Еревана в Степанакерт 10 декабря доставлены 649 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

12:40 10.12.2020 В Степанакерте восстанавливается работа общественного транспорта и налаживается мирная жизнь. Фото Минобороны России

12:53 10.12.2020 Полицейские начали задержания участников протестной акции, требующих отставки председателя правительства Армении Никола Пашиняна, у здания правительства Армении в Ереване. Об этом 10 декабря рассказал начальник управления по связям с общественностью и информации национальной полиции Ашот Агаронян. Об этом: В Ереване полицейские задержали 29 протестующих

13:32 10.12.2020 Реджеп Тайип Эрдоган прибывает в Баку, 10 декабря tccb.gov.tr

14:03 10.12.2020 Справедливость и международное право были восстановлены Азербайджаном в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 10 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время своего выступления перед началом военного парада в Баку, который посвящен окончанию военных действий в Карабахе. Об этом: Алиев: Азербайджан восстановил «историческую справедливость» в Карабахе

14:23 10.12.2020 Свыше 40 человек задержано в ходе протестной акции, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, у здания армянского правительства в Ереване. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе полиции Армении. Читайте также: На акции протеста в Ереване задержали более 40 человек

14:41 10.12.2020 Российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

14:42 10.12.2020 Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулось более 36 тыс. беженцев, сообщает Минобороны РФ 10 декабря.

14:45 10.12.2020 После вступления в силу режима прекращения огня в столицу Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерт, вернулись около 17−18 тыс. человек, которые покинули город во время недавних военных действий. Об этом 10 декабря сообщил мэр города Давид Саркисян. Читайте также: В Степанакерт вернулись около 18 тыс. беженцев — мэр города

14:53 10.12.2020 Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору. Фото Минобороны России

15:07 10.12.2020 Армении необходимо «взяться за ум», а армянские политики и диаспора обрекли армянский народ «на беду». Такое мнение 10 декабря высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на параде в Баку, посвящённом окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом: Эрдоган призвал Армению «взяться за ум»

15:42 10.12.2020 Президенты Азербайджана и Турции в Баку. president. az

16:00 10.12.2020 В Баку завершился военный парад, посвящённый завершению военных действий в Нагорном Карабахе. По площади Свободы в Баку прошло почти 150 единиц военной техники и свыше 3 тыс. военнослужащих. Читайте подробнее: Свыше 3 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в Баку

16:50 10.12.2020 Турецкие и азербайджанские военные mod.gov.az

18:05 10.12.2020 Процесс урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе «пошёл в позитивном направлении» благодаря президенту России Владимиру Путину, заявил 10 декабря в Баку турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал TRT. Об этом: Эрдоган высказался о роли Путина в выводе Карабаха из войны

18:19 10.12.2020 Азербайджан настроен создавать новую платформу сотрудничества на Кавказе и в соседних с ним странах, заявил 10 декабря президент республики Ильхам Алиев, передаёт TRT Haber. Читайте также: Алиев: «Мы готовы к послевоенному периоду»

21:05 10.12.2020 Военный парад в столице Азербайджана Баку, посвящённый окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили парад в Баку после победы в Нагорном Карабахе

07:06 11.12.2020 Дополнительная группировка МЧС России прибыла в Степанакерт. 6 декабря. mchs.gov.ru

08:00 11.12.2020 Некоторые пользователи оказались уверены, что проводить парад, посвящённый окончанию конфликта в Нагорном Карабахе, не стоило.

08:44 11.12.2020 По итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Азербайджана Ильхам Алиевзаявил: «Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе».

09:09 11.12.2020 Столкновение с «Уралом» российских миротворческих сил совершил, выехав на полосу встречного движения, легковой автомобиль на въезде в столицу Нагорного-Карабахской Республики — Степанакерт. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны России. Об этом: Легковой автомобиль столкнулся с «Уралом» миротворцев РФ в Карабахе

09:11 11.12.2020 9 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна призывает стороны к полному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Иран призвал к полному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

09:46 11.12.2020 Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, парализовали работу городского метрополитена. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ереванского метро. Читайте также: Протестующие в Ереване парализовали работу городского метрополитена

10:01 11.12.2020 Движение поездов ереванского метро, ранее прерванное из-за акций протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, восстановлено. Об этом 11 декабря сообщается на странице метрополитена Еревана в соцсети Facebook. Об этом: Работа метро в Ереване возобновлена после акций протеста

10:48 11.12.2020 Постановление об отмене на территории Азербайджана c 12 декабря военного положения в стране, которое было введено в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, принял 11 декабря азербайджанский Милли меджлис (парламент). Подробности в материале: Парламент Азербайджана отменил военное положение в стране

10:53 11.12.2020 Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует расширить численность своего контингента в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь миссии МККК в Карабахе Этери Мусаелян. Об этом: Международный Красный Крест планирует увеличить свой контингент в Карабахе

11:41 11.12.2020 Обнаружено и обезврежено более 4,5 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. mil.ru

12:50 11.12.2020 Пресс-секретарь миссии МККК в Карабахе Этери Мусаелян: «Мы планируем увеличить наш штат, чтобы иметь возможность своевременно и адекватно реагировать на гуманитарные потребности, а также начать новые мероприятия на основе наших выводов по потребностям».

12:52 11.12.2020 Участники акций протеста в Ереване, требующие ухода в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города. Об этом 11 декабря сообщает РИА Новости. Читайте подробнее: Протестующие в Ереване перекрыли несколько улиц

13:22 11.12.2020 Идея Баку о создании платформы для обеспечения безопасности в регионе, куда могли бы войти Россия, Армения, Иран, Турция, Грузия и Азербайджан, положительно оценивается президентом РФ Владимиром Путиным. Такое утверждением сделал 11 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам, возвращаясь из Азербайджана на борту своего самолета. Подробности в материале: Эрдоган: Путин поддержал идею Баку о платформе по безопасности

14:24 11.12.2020 Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха. mil.ru

15:14 11.12.2020 Участников массовой акции протеста в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали задерживать полицейские. Трансляцию с протестных акций 11 декабря ведет агентство News.am. Читайте также: В Ереване начались задержания протестующих

15:36 11.12.2020 Протестующие скандируют: «Никол, уходи! Армения без Никола! Никол — предатель!»

16:16 11.12.2020 Мирное и конструктивное решение конфликта в Нагорном Карабахе неизбежно предполагает как минимум признание независимости Нагорно-Карабахской республики. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы («Единая Россия»), первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин на круглом столе «Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе — взгляд из Москвы и Еревана». Читайте подробнее: Затулин назвал единственное мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе

16:24 11.12.2020 Стихотворением азербайджанского поэта Бахтияра Вахабзаде о реке Аракс турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спровоцировал дипломатическое обострение с Ираном. Турецкий посол в Тегеране был вызван сегодня, 11 декабря, в иранский МИД, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана. Читайте также: Эрдоган спровоцировал дипломатический скандал с Ираном

16:26 11.12.2020 Армения и стоящая за ним Турция несут главную ответственность за обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 11 декабря заявил депутат Госдумы («Единая Россия»), первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин на круглом столе «Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе — взгляд из Москвы и Еревана». Читайте далее: Затулин: парад в Баку — не только попытка унижения Армении, но и России

16:47 11.12.2020 Министерство здравоохранения Армении опубликовало новые данные о количестве военнослужащих, погибших в войне в Нагорном Карабахе. Об этом 11 декабря сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян информагентству «Арменпресс». Читайте также: Минздрав Армении обновил данные о потерях военных в Карабахе

17:40 11.12.2020 Акция протеста в Ереване [Цитата из видео «ՈՒՂԻՂ. «Արժանապատվության երթ"՝ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով». news. am]

18:47 11.12.2020 Двое пострадавших в ходе протестной акции в Ереване 11 декабря попали в больницу. По информации ТАСС, у одного из них черепно-мозговая травма.

19:48 11.12.2020 Российские миротворцы получили более 440 обращений о без вести пропавших в Карабахе, сообщает телеканал «Звезда».

19:49 11.12.2020 Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков уточнил: «Российские миротворцы продолжают оказывать помощь в сборе сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Для уточнения информации офицерами российских миротворческих сил обработано более 440 телефонных обращений, поступивших по горячей линии, проведено более двух тысяч встреч с гражданами».

19:53 11.12.2020 «При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры», — добавил Конашенков.

20:31 11.12.2020 Работа выездных медбригад МОСН в н.п. Дашбулаг в Нагорном Карабахе. mil.ru.

20:59 11.12.2020 Париж направил в Ереван третий самолет с гуманитарной помощью, сообщают СМИ. «Этот третий рейс гуманитарной помощи, координируемый кризисным центром министерства Европы и иностранных дел, демонстрирует солидарность Франции в отношении Армении и ее населения, пострадавшего от нагорно-карабахского конфликта», — заявил представитель французского МИД.

21:46 11.12.2020 Оказание медпомощи жителям Нагорного Карабаха российскими военными медиками. mil.ru

22:26 11.12.2020 Стабильного мира в Нагорном Карабахе можно достичь исключительно в случае учета интересов всех сторон конфликта, считает политолог Степан Григорян.

22:27 11.12.2020 По его мнению, разговоры об окончательном разрешении конфликта преждевременны.

22:32 11.12.2020 В ТГ-каналах появилась информация о перестрелке в Гадруте. При этом ссылаются как на армянские, так и азербайджанские СМИ.

22:32 11.12.2020 Также сообщается о якобы нападении на азербайджанских солдат в Джебраильском районе.

06:57 12.12.2020 Двадцать восемь жилых домов из двухсот, находящихся на контроле специалистов МЧС России, восстановлены в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии. Об этом 12 декабря сообщает РЕН-ТВ. Читайте также: Российские спасатели восстановили почти 30 домов в Нагорном Карабахе

11:04 12.12.2020 О попытке вооруженных сил Азербайджана напасть на пост вооруженных сил Армении на юге Карабаха сообщила представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян 12 декабря на своем telegram-канале. Об этом: В Минобороны Армении сообщили о перестрелке с ВС Азербайджана

13:07 12.12.2020 Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резервистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки со стороны азербайджанской армии в Гадрутском районе. Читайте подробнее: Минобороны НКР: В Карабахе ранены трое военнослужащих резервистов

18:04 12.12.2020 Российско-турецкий мониторинговый центр по Нагорному Карабаху, который начнет свою работу в ближайшее время, будет создан в Агдамском районе Азербайджана. Об этом заявил 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявление которого обнародовало агентство АзерТАдж. Подробности в материале: Российско-турецкий центр по Карабаху создадут в Агдамском районе — Алиев

18:15 12.12.2020 Наступательные действия в Нагорном Карабахе предприняли представители вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Об этом в субботу, 12 декабря, говорится в сообщении министерства обороны Армении. Читайте подробнее: В Армении сообщили о наступлении ВС Азербайджана в Карабахе

18:48 12.12.2020 Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, заявил 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом: Алиев оценил роль Минской группы ОБСЕ в карабахском урегулировании

19:33 12.12.2020 В Нагорном Карабахе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в опубликованном 12 декабря бюллетене Минобороны России. «11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в сообщении военного ведомства. Читайте подробнее: Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

19:46 12.12.2020 В настоящее время Азербайджан соблюдает режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявили 12 декабря в министерстве обороны республики. Читайте также: В Азербайджане заявили о соблюдении перемирия в Карабахе

19:54 12.12.2020 Около 1200 т гуманитарной помощи направит МЧС России по железной дороге в Нагорный Карабах. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе российского ведомства. «МЧС РФ направит (в период с 11 по 14 декабря) в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению», — говорится в сообщении. Читайте также: МЧС РФ направит в Карабах более 50 вагонов с гумпомощью

22:14 12.12.2020 Очередные автобусы с беженцами, возвращающимися с территории Армении в Нагорный Карабах в свои дома, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в субботу, 12 декабря, пресс-служба Министерства обороны. Подробности в материале: Более 630 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки — Минобороны РФ

09:05 13.12.2020 Президент Армении Армен Саркисян обратился к Национальному собранию Армении с просьбой срочно созвать внеочередное заседание в связи с нарушением перемирия вооруженными силами Азербайджана 12 декабря. Соответствующее заявление было опубликовано 13 декабря на странице президента Армении в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Президент Армении призвал созвать внеочередное заседание парламента

09:50 13.12.2020 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом 12 декабря заявил, что иранские заявления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — неприемлемы. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet. Об этом: Глава МИД Турции в ответ Ирану: Эрдоган имел в виду Нагорный Карабах

11:58 13.12.2020 Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в ходе официального визита в Москву обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Карабахе, сообщила 13 декабря пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем телеграм-канале. Об этом: Министр обороны Армении обсудил с министром обороны РФ ситуацию в Карабахе

13:26 13.12.2020 Предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании в регионе Южного Кавказа «платформы шести», для развития сотрудничества между странами, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили идею Эрдогана о создании «платформы шести» на Южном Кавказе

14:38 13.12.2020 В период с 26 ноября под поселком Гадрут в Нагорном Карабахе в результате действий «некоторых вооруженных формирований Армении» погибли четверо военнослужащих Азербайджана. Об этом 13 декабря сообщает азербайджанское минобороны. Подробности в материале: В Баку сообщили о 4 погибших азербайджанских военнослужащих под Гадрутом

15:00 13.12.2020 В окрестностях села Гадрут в Карабахе силовики службы государственной безопасности Азербайджана провели вынужденную «антитеррористическую операцию», сообщается в совместном заявлении министерства обороны и Службы государственной безопасности Азербайджана, опубликованном 13 декабря пресс-службой азербайджанского оборонного ведомства. Об этом: Баку заявил о «вынужденной антитеррористической операции» в Карабахе

17:07 13.12.2020 В Нагорном Карабахе соблюдается режим прекращения огня. Об этом в воскресенье, 13 декабря, говорится в обнародованном на сайте Минобороны России бюллетене. «Режим прекращения (в Нагорном Карабахе — прим. ИА REGNUM) огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Минобороны РФ сообщило о соблюдении в Карабахе режима прекращения огня

18:48 13.12.2020 Служба госбезопасности Азербайджана провела «антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом 13 декабря сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Читайте подробнее: В Баку заявили о проведении «антитеррористической операции» в Карабахе

19:38 13.12.2020 Боевые действия близ двух сёл в Нагорном Карабахе прекратились после прибытия туда вечером 12 декабря российских миротворцев, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом: Пашинян: бои в Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев

20:41 13.12.2020 Российские миротворцы 11 декабря пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Подробности в материале: Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе

22:48 13.12.2020 Очередную колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в свои дома с территории Армении в Нагорный Карабах, сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает 13 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Читайте также: Более 800 беженцев вернулись в Карабах за сутки — Минобороны России

07:16 14.12.2020 Разминирование территорий в районе аэропорта Степанакерта. mil.ru

08:22 14.12.2020 Российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, рассказал командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

09:21 14.12.2020 Около тысячи боеприпасов обнаружили и обезвредили пиротехники сводного отряда МЧС России в Нагорном Карабахе. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба ведомства. Читайте также: Российские пиротехники обезвредили в Карабахе почти тысячу боеприпасов

10:09 14.12.2020 Заявление генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о том, что 11 декабря российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 14 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили пресечение миротворцами РФ нарушения мира в Карабахе

11:02 14.12.2020 Российские сапёры разминируют территорию. Нагорный Карабах mil.ru

11:55 14.12.2020 Пиротехники продолжают обследование территории возле города Степанакерта.

12:40 14.12.2020 Общенациональный траур на срок в три дня будет объявлен по погибшим во время военных действий в Нагорном Карабахе в Армении с 19 декабря. Об этом 14 декабря заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время своего обращения к нации. Читайте также: В Армении с 19 декабря объявят трёхдневный траур по погибшим в Карабахе

13:24 14.12.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается покидать свой пост. Отставка возможна только при волеизъявлении народа, заявил он 14 декабря, выступая с обращением к нации. «Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа», — подчеркнул Пашинян. Читайте также: Пашинян назвал условие ухода с поста премьер-министра Армении

13:37 14.12.2020 Тревожная ситуация на территории Нагорного Карабаха имела место, однако она была купирована в оперативном порядке. Об этом 14 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали обострение ситуации на территории Карабаха

14:23 14.12.2020 Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха. mil.ru

15:55 14.12.2020 В ходе встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофером и Стефаном Висконти глава МИД Армении Ара Айвазян заявил о приоритетности деоккупации Нагорного Карабаха. «Министр заявил, что приоритетом армянской стороны продолжает оставаться определение статуса Арцаха на основании права на самоопределение, деоккупация арцахских территорий, захваченных Азербайджаном, обеспечение условий для возвращения арцахских армян в свои населенные пункты, сохранение религиозных и культурных ценностей», — говорится в сообщении.

16:07 14.12.2020 Генпрокуратура Азербайджана арестовала четырёх военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений в Нагорном Карабахе.

16:30 14.12.2020 Азербайджанская сторона 11 и 12 декабря нарушила договорённость от 9 ноября 2020 г. по Нагорному Карабаху (Арцаху), заявил 14 декабря армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Читайте подробнее: Пашинян обвинил Баку в нарушении договорённости по Карабаху

17:09 14.12.2020 В Ереване проходит шествие противников премьер-министра Никола Пашиняна.

18:12 14.12.2020 Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Фото: mil. am

19:29 14.12.2020 В Ереване завершилось шествие оппозиции, требовавшей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

20:10 14.12.2020 Массова акция протеста в Ереване [Цитата из видео «ՈՒՂԻՂ. «Արժանապատվության երթ"՝ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով». news. am]

21:44 14.12.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 44 военнопленных возвращаются из Азербайджана домой российским бортом.

22:04 14.12.2020 Работа военных инженеров МПЦ на южной окраине Степанакерта

01:11 15.12.2020 Размещённый в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент продолжит способствовать выполнению соглашения об обмене военнопленными Азербайджаном и Арменией, заявил 14 декабря журналистам командующий контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Читайте подробнее: Российские миротворцы в Карабахе обеспечат соблюдение соглашений — генерал

07:05 15.12.2020 Разминирование территорий в районе аэропорта Степанакерта. Фото: mil.ru

07:38 15.12.2020 Командующий миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов прокомментировал «России 24» состоявшийся обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном. «Под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлено в Баку 12 человек, со мной из Азербайджана на аэродром в Эребуни прибыли 44 человека», — сказал Мурадов.

08:33 15.12.2020 Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха. Фото: mil.ru

09:38 15.12.2020 Обмен пленными, который был произведён при посредничестве России по принципу «всех на всех», произвели Армения и Азербайджан. Об этом 15 декабря сообщил командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. Читайте подробнее: Армения и Азербайджан провели обмен пленными по принципу «всех на всех»

11:00 15.12.2020 Представитель пресс-службы Армии обороны Нагорного Карабаха Сурен Сарумян опроверг информацию о боевых действиях на территории региона, сообщает Sputnik Армения.

11:48 15.12.2020 Работа выездных медбригад МОСН в н.п. Дашбулаг в Нагорном Карабахе. Фото: mil.ru

13:07 15.12.2020 Разминирование в общей сложности свыше 156 гектаров территории провели в Нагорном Карабахе Миротворческие силы России. Об этом 15 декабря сообщает Минобороны РФ. Читайте также: Миротворческие силы РФ разминировали в Карабахе свыше 156 га

13:52 15.12.2020 В Степанакерте спасатели провели уроки безопасности для учеников 7−9 классов. Фото: mchs.gov.ru

14:26 15.12.2020 Медики и психологи МЧС России оказали компетентную помощь 120 жителям Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 15 декабря сообщили в российском ведомстве. Подробности в материале: В МЧС России рассказали об оказанной помощи жителям Карабаха

14:30 15.12.2020 Более 560 карабахских беженцев доставлены в Степанакерт 15 декабря. Российские миротворцы обеспечили безопасность их передвижения, сообщает Министерство обороны РФ. Подробности в материале: Более 560 беженцев вернулись Карабах за сутки — Минобороны РФ

14:35 15.12.2020 Сотрудники МЧС РФ продолжают обследование объектов на территории Нагорного Карабаха для определения объемов оказания помощи пострадавшему населению. Фото: mchs.gov.ru

18:31 15.12.2020 Отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовали участники очередной акции протеста, состоявшейся в Ереване 15 декабря, передаёт Sputnik. Читайте подробнее: Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна

18:58 15.12.2020 15 декабря между министерствами энергетики Турции и Азербайджана подписан договор о реализации проекта строительства нового газопровода для обеспечения газом Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан), сообщает Hürriyet. Читайте подробнее: Азербайджан и Турция подписали газовое соглашение

19:15 15.12.2020 В Нагорном Карабахе российские сапёры за сутки очистили от взрывоопасных предметов более девяти км дорог, сообщил 15 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Речь идет о специалистах Международного противоминного центра Минобороны России, которые продолжают работу в Карабахе.

21:01 15.12.2020 Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору. Фото Минобороны России

22:51 15.12.2020 Специалисты МОСН за сутки оказали помощь 39 жителям Нагорного Карабаха, в том числе пяти детям. mil.ru

23:50 15.12.2020 Договорённостей передать Азербайджану Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох — три села Шушинского района Нагорного Карабаха — не было и нет, передаёт 15 декабря Sputnik Армения. Об этом: В Армении опровергли слухи о передаче Азербайджану трёх сёл

07:00 16.12.2020 Очистка от взрывоопасных предметов местности на южной окраине Степанакерта. mil.ru.

08:20 16.12.2020 Военнослужащие ВС Азербайджана ведут огонь по объектам армянской стороны с применением 120-мм самоходного миномётного комплекса SPEAR MK2 производства израильской компании Elbit Systems. Цитата из видео: один из эпизодов прошедшей войны в Карабахе.

08:21 16.12.2020 В результате проведения специальной операции в селе Катыр-Юрт в Чечне накануне вечером ликвидирован один террорист. Цитата из канала «Военный обозреватель».

09:11 16.12.2020 Обнаружено и обезврежено более 4,5 тыс. взрывоопасных предметовв Нагорном Карабахе. mil.ru.

09:36 16.12.2020 Заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова о том, что в результате достигнутых договоренностей Азербайджану возвращены 12 военнопленных, а Армении — 44, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 15 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети одобрили обмен пленными между Азербайджаном и Арменией

10:49 16.12.2020 Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха. mil.ru.

10:58 16.12.2020 В Нагорный Карабах из России направлены 54 вагона с гуманитарной помощью — МЧС.

11:21 16.12.2020 Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции в Азербайджане. tccb.gov.tr.

11:26 16.12.2020 Сразу 54 вагона с гуманитарной помощью от МЧС РФ были направлены в Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства. «В Нагорный Карабах из восьми городов России направлено 54 вагона с гуманитарной помощью общим весом около 1200 тонн», — говорится в сообщении. Читайте также: МЧС направило в Нагорный Карабах вагоны с гуманитарной помощью

11:27 16.12.2020 Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных в Гадрутском районе. Об этом 16 декабря говорится на странице армии обороны в Facebook. Об этом: В Карабахе сообщили о потере связи с военными нескольких боевых постов

11:56 16.12.2020 Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха. mil.ru.

12:09 16.12.2020 Родственники находящихся в окружении в Карабахе солдат перекрыли дорогу Гюмри — Ереван — «Арменпресс».

12:26 16.12.2020 В Ереване у здания Минобороны собрались родственники пропавших без вести солдат. Они требуют передать им информацию о ходе поисков. На публикуемых кадрах видно, как люди проникают на территорию Минобороны обходным путём и собираются у главных дверей. Ранее у КПП произошла небольшая потасовка: собравшиеся зашли через ворота, оттеснив охрану, предают местные СМИ. Цитата RT.

13:02 16.12.2020 Сотрудники МЧС РФ продолжают обследование объектов на территории Нагорного Карабаха для определения объемов оказания помощи пострадавшему населению. mchs.gov.ru.

13:35 16.12.2020 Так сейчас у здания минобороны Армении: родственники требуют предоставить им информацию о пропавших солдатах. Ранее армия Нагорного Карабаха заявила о потере связи с военнослужащими нескольких постов на Гадрутском направлении. «Всю ночь и сегодня рано утром продолжались поиски военных. При активном посредничестве российских миротворцев принимаются меры с целью выяснить возможность пленения армянских военных и предпринять необходимые шаги в случае подтверждения этого факта», — цитирует Sputnik Армения @SputnikArmenia сообщение минобороны Карабаха. Официальных комментариев азербайджанской стороны к этой минуте нет. Цитата RT.

13:46 16.12.2020 Родственники солдат, находящихся в окружении вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Хин Тагер и Хцаберд в Нагорном Карабахе, перекрыли разные части дороги Ереван — Гюмри в Ширакской области Армении. Читайте подробнее: В Армении родственники пленных ВС Азербайджана военных перекрыли дорогу

14:42 16.12.2020 Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян подтвердил данные о десятках армянских военных, попавших в плен близ села Хцаберд Гадрутского района. Об этом: Глава Карабаха подтвердил сообщения о взятых в плен военных

14:59 16.12.2020 Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору. Фото Минобороны России.

15:57 16.12.2020 Российские миротворцы доставляют гуманитарную помощь в Нагорный Карабах. Mil.ru

17:17 16.12.2020 Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил о готовности уйти в отставку в любой удобный момент. По его словам, войну с Азербайджаном можно было остановить раньше и на существенно более выгодных условиях.

17:29 16.12.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что вместе с армянскими военнослужащими в окружение у села Хцаберд попали и российские миротворцы. Напомним, ранее несколько десятков армянских бойцов в этом районе попали в плен к ВС Азербайджана. «По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также по ряду обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас имеет место определенная кризисная ситуация», — заявил Пашинян в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иноагент).

17:54 16.12.2020 О том, что российские миротворцы «также находятся в окружении» ВС Азербайджана возле села Хцаберд (Гадрутский район, Нагорный Карабах), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт 16 декабря Sputnik Армения. Читайте подробнее: Пашинян сказал, что в окружение к ВС Азербайджана попали миротворцы РФ

18:45 16.12.2020 Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт Нагорного Карабаха. Mil.ru

19:30 16.12.2020 Россия делает всё для того, чтобы в Нагорном Карабахе установился мир, и исходит из того, что обе стороны конфликта ориентированы на то же самое, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

19:53 16.12.2020 Минобороны РФ опровергло сведения о том, что российские миротворцы попали в окружение ВС Азербайджана, о чём ранее заявлял премьер Армении Никол Пашинян. Все миротворческие подразделения выполняют свою задачу в штатном режиме, заявили в российском оборонном ведомстве.

20:24 16.12.2020 Группа армянских военнослужащих выведена из окружения у населенных пунктов Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Нагорно-Карабахской Республики (НКР), сообщает 16 декабря министерство обороны Армении. Читайте также: Российские миротворцы освободили армянских военных из окружения в Карабахе

21:04 16.12.2020 Общенациональная забастовка против премьер-министра Армении Никола Пашиняна начнётся в республике в 12:00 (время местное) 22 декабря, заявил 16 декабря на митинге представитель оппозиционного движения «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Читайте подробнее: Оппозиция Армении анонсировала общенациональную забастовку

21:25 16.12.2020 Заявление представителей Минобороны России о том, что сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, породило бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети обсудили информацию об окружении миротворцев РФ в Карабахе

22:39 16.12.2020 Обмен пленными между Азербайджаном и Арменией. В Армению вернулись 44 военных и мирных жителя. 15 декабря 2020. mil.ru

06:53 17.12.2020 Сапёры, действующие в Нагорном Карабахе в составе российского миротворческого контингента, обезвредили более шести тысяч взрывоопасных предметов. Об этом заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепёлкин 17 декабря сообщил журналистам в ходе брифинга. Подробности в материале: Более шести тысяч предметов обезвредили в Нагорном Карабахе сапёры из РФ

07:19 17.12.2020 Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре. Фото: mil.ru

08:32 17.12.2020 Министерство обороны России опровергло появившуюся информацию об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом: Минобороны опровергло данные об окружении миротворцев РФ в Карабахе

09:09 17.12.2020 Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре. Фото: mil.ru

10:06 17.12.2020 Газета Армении «Грапарак» сообщила, что премьер-министр страны Никол Пашинян может объявить о своем уходе в отставку в новогоднем послании 31 декабря.

10:55 17.12.2020 Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Фото: mil.ru

12:27 17.12.2020 По информации телеканала «Звезда», более 40,8 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев.

12:34 17.12.2020 За минувшие сутки в свои дома вернулись более 400 человек. Российские военные сопроводили автобусы с беженцами, приехавшими из Армении. Из Еревана в Степанакерт были доставлены 439 человек, сообщается 17 декабря.

13:11 17.12.2020 В результате войны под контроль Азербайджана отошли несколько приграничных с Сюникской областью Армении районов Нагорного Карабаха. Ситуация обострилась. Министр обороны Вагаршак Арутюнян находится в Сюникской области и на месте ознакомится с укрепительными работами в приграничных районах, сообщают СМИ.

13:48 17.12.2020 Станислав Стремидловский отмечает: «Ватикан держит руку на пульсе в Закавказье. Вот почему вызывает интерес визит в Ереван с 5 по 9 декабря апостольского нунция в Армении и Грузии архиепископа Жозе Авелино Беттанкура, который, имея постоянную резиденцию в Тбилиси, старался один-два раза в месяц посещать Армению. Правда, в этом году монсеньор из-за пандемии коронавируса был вынужден сделать перерыв. До войны он был в Ереване в начале марта, где, кстати, с вице-премьером Тиграном Авиняном обсудил возможность открытия в Армении резиденции нунция. Сейчас его поездка пришлась на послевоенный период, очень сложный с политической точки зрения для армян. Беттанкур встретился с католикосом Гарегином II, президентом Армении Арменом Саркисяном и одним из заместителей главы МИД Армении».

14:35 17.12.2020 Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре. mil.ru

15:09 17.12.2020 В ходе пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе.

15:10 17.12.2020 Президент РФ уточнил, что позиция Москвы по Карабаху — урегулирование без кровопролития.

15:11 17.12.2020 Владимир Путин подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем

15:12 17.12.2020 Глава государства обратил внимание, что конфликт в Нагорном Карабахе не сиюминутный, он длился много лет.

15:13 17.12.2020 «Ситуация намного сложнее. Здесь у каждой стороны своя правда», — Владимир Путин о конфликте в НКР.

15:15 17.12.2020 Количество российских миротворцев в Нагорном Карабахе согласовано, напомнил Путин.

15:26 17.12.2020 Напомним, журналист ТАСС задал вопрос президенту РФ: почему конфликт в Нагорном Карабахе разгорелся сейчас и так резко? Какие у России интересы в Нагорном Карабахе и насколько они сталкиваются с интересами Турции? Насколько велик риск ситуации продолжения дестабилизации в Нагорном Карабахе?

15:49 17.12.2020 Читайте также: Путин допустил увеличение контингента миротворцев в Карабахе

16:31 17.12.2020 Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. kremlin.ru

16:51 17.12.2020 Путин назвал Карабах частью Азербайджана с позиций права

17:09 17.12.2020 Нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе было единичным — Путин

18:01 17.12.2020 Военный журналист Семён Пегов уверен, в связи с событиями в Нагорном Карабахе нужно говорить о присутствии в регионе наёмников из запрещённых организаций, в том числе прибывших из Сирии, о турецком командовании и военных специалистах.

18:39 17.12.2020 В Ереване, несмотря на дождь, снова проходит протестная акция с требованием отставки премьера Пашиняна. Шествие сопровождают силовики. Об этом сообщает RT.

18:53 17.12.2020 Оппозиция Армении требует ареста премьера Пашиняна, Генпрокуратуре страны предоставляется время до 21 декабря. Об этом сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

19:38 17.12.2020 Автобусы с беженцами. mil.ru

19:52 17.12.2020 Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров считает, что Пашиняна ждёт военный трибунал.

19:53 17.12.2020 Также он заявил, что если бы не ввод российских миротворческих сил, Нагорный Карабах был бы уничтожен.

20:37 17.12.2020 Российские миротворцы передали представителям армии обороны Карабаха тела девяти погибших армянских военных, сообщает 17 декабря пресс-служба минобороны Нагорно-Карабахской Республики. По утверждению минобороны НКР, личности погибших и обстоятельства их гибели пока не выяснены. Читайте также: Миротворцы РФ передали армии Карабаха тела девяти армянских военных

10:46 18.12.2020 Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников прибыл в Ереван, сообщили 18 декабря в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Читайте подробнее: Директор ФСБ Бортников прибыл в Ереван

12:19 18.12.2020 Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, сообщили 18 декабря в российском оборонном ведомстве. «За сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в городе Степанакерте. Очищено 21,8 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 1 334 взрывоопасных предмета. Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе (с 23 ноября 2020 г.) очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 195 га территории, порядка 87 км дорог, 423 домостроения, обнаружено и обезврежено более 7 3500 взрывоопасных предмета», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте.

12:20 18.12.2020 Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. mil.ru

13:14 18.12.2020 Проведение трехсторонней встречи с главами МИД Армении и Азербайджана и главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля оказалось невозможным. Об этом глава дипломатии ЕС заявил 18 декабря по прибытии на заседание Совета партнерства ЕС-Армения в Брюсселе. Об этом: Боррель не смог провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

13:48 18.12.2020 Трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении в целом последовательно реализуется. Об этом 18 декабря заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств СНГ. Читайте также: Путин: соглашение по Нагорному Карабаху последовательно реализуется

13:51 18.12.2020 В Нагорном Карабахе специалисты российского контингента миротворческих сил в ходе работы по разминированию обезвредили ещё более 1,3 тыс. взрывоопасных предметов. Читайте также: Российские миротворцы разминировали в Карабахе около 195 га территории

14:12 18.12.2020 Российские саперы разминируют территорию Нагорного Карабаха. mil.ru

14:12 18.12.2020 Решение о том, что учрежденный 8 ноября в Азербайджане в связи с окончанием военных действий в Нагорном Карабахе День Победы будет выходным днем, принял парламент республики. Об этом 18 декабря сообщает азербайджанский новостной портал day.az. Читайте подробнее: В Азербайджане День Победы 8 ноября станет нерабочим днём

15:43 18.12.2020 Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. mil.ru

19:11 18.12.2020 Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждерния ситуации в Карабахе, сообщает 18 декабря пресс-служба азербайджанского президента. «Бортников передал главе государства приветствия президента России Владимира Путина. На встрече обсуждалась текущая ситуация в регионе, урегулирование конфликта, исполнение пунктов трехстороннего соглашения. Было отмечено, что ситуация стабильна», — указано в сообщении пресс-службы. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.

19:16 18.12.2020 Мероприятие в память о погибших в Нагорном Карабахе началось в Ереване с факельного шествия. Акцию, собравшую несколько тысяч человек, проводит оппозиция Армении. Возглавляют шествие православные священники. Об этом: В Ереване началось факельное шествие

19:46 18.12.2020 Директор ФСБ Александр Бортников отправился с визитом в Ереван, а затем в Баку. По данным армянского издания «Грапарак», он приехал по просьбе премьер-министра Никола Пашиняна и обсуждает вопросы делимитации и демаркации границ Армении с Азербайджаном. Ранее армянский президент Армен Саркисян направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о поддержке Еревана в вопросе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. В этой связи Саркисян отмечал, что, «к сожалению, все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами по вопросу демаркации» границ. Читайте подробнее: Бортников в Закавказье выступил как GPS

21:42 18.12.2020 Российский офицер погиб в Карабахе в ходе разминирования дороги возле населенного пункта Шуша, сообщает 18 декабря пресс-служба Министерства обороны России. Читайте также: Российский офицер-сапёр погиб в Карабахе при разминировании дороги

22:53 18.12.2020 Гуманитарная помощь из России для жителей Нагорного Карабаха. mil.ru

23:38 18.12.2020 Российские миротворцы за прошедшие сутки сопроводили колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении, сообщает 18 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ. Колонна доставила в Степанакерт 470 человек. Читайте также: Российские миротворцы обеспечили возвращение в Карабах еще 470 беженцев

05:51 19.12.2020 Российские военные медики с начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе оказали помощь более 700 местным жителям, сообщили 19 декабря в пресс-службе Минобороны России. Об этом: Более 700 жителей Нагорного Карабаха получили помощь от российских медиков

11:14 19.12.2020 Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что говорить о нагорно-карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени, это уже история, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети возмутились из-за слов Алиева про карабахский конфликт

13:19 19.12.2020 Об активном участии российских пограничников в работах, которые связаны с обеспечением безопасности в Сюникской области Армении, граничащей с Азербайджаном, заявил 19 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян в телеобращении к соотечественникам. Об этом: Пашинян рассказал о работе российских пограничников в Армении

22:34 19.12.2020 В столице Армении Ереване прошла панихида по погибшим в боях с азербайджанскими военными на территории Нагорно-Карабахской Республики. Подробности в материале: В Армении прошла панихида по погибшим в Нагорном Карабахе

11:29 20.12.2020 Безопасность на проблематичных участках автомобильной дороги Сюникской области Армении, которая граничит с Азербайджаном, обеспечат российские пограничники, сообщили 19 декабря в пресс-службе министерства обороны Армении. Об этом: Безопасность дороги на юге Армении обеспечат российские пограничники

17:54 20.12.2020 Строительство Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху продолжается в Агдамском районе Азербайджана. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщили 20 декабря в министерстве национальной обороны Турции. Читайте также: Анкара продолжит оказывать поддержку Азербайджану — минобороны Турции

22:04 20.12.2020 Очередную колонну с беженцами, возвращающимися с территории Армении в свои дома в Нагорном Карабахе, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в воскресенье, 20 декабря, пресс-служба Минобороны РФ. Подробности в материале: Более 310 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки — Минобороны РФ

09:10 21.12.2020 Строительство блочно-модульного городка (БМГ) для представителей миротворческих сил России в Степанакерте закончено. Об этом 21 декабря сообщает Минобороны РФ. Подробности в материале: В Степанакерте построили блочно-модульный городок для миротворцев

10:00 21.12.2020 Протестующие в Сюникской области Армении, которая расположена на границе с Азербайджаном, пытаются блокировать дорогу, по которой в регион приедет с визитом армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 21 декабря сообщает агентство News.am. Читайте также: Протестующие в Армении пытаются помешать визиту Пашиняна в Сюник

10:57 21.12.2020 Российская сторона координирует процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении, граничащей с Азербайджаном. Об этом заявил армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян в интервью ведомственному ресурсу «Зинуж Медиа». Читайте подробнее: Минобороны Армении: пограничников в Сюнике размещают под контролем РФ

12:30 21.12.2020 Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт. mil.ru

12:36 21.12.2020 Протесты лишь отвлекут граждан Армении от осмысления причин поражения в Нагорном Карабахе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя инцидент с кортежем премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Подробности в материале: Пашинян и восстановление Армении: за битого двух небитых дают

13:18 21.12.2020 Свою благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в вопросе возвращения на родину военнослужащих Армении выразил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он заявил об этом 21 декабря на встрече с жителями районного центра Сисиан Сюникской области. Читайте также: Пашинян поблагодарил Путина за помощь в возвращении армянских военных

14:02 21.12.2020 Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт. mil.ru

15:44 21.12.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которого стороны обсудили реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского МИД. Читайте подробнее: Главы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение соглашения по Карабаху

15:46 21.12.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил прервать рабочую поездку по Сюникской области из-за того, что местные жители в знак протеста перекрыли ему дорогу в районе города Горис. Он решил не применять силу в день траура по погибшим в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Читайте также: Пашинян из-за протестующих прервал свою поездку по Сюникской области

15:47 21.12.2020 Никол Пашинян возлагает цветы к военному пантеону на кладбище «Ераблур» [Цитата из видео Վարչապետը մասնակցել է արցախյան պատերազմի հերոսների հիշատակին նվիրված սգո երթին. youtube.com]

17:10 21.12.2020 Новая стратегия Турции предоставит ей новую сферу влияния и стратегическое партнерство, независимое от ее традиционных «союзников» по НАТО, а также увеличит вероятность конфронтации с Россией за счет посягательства на традиционные зоны влияния и контроля Москвы. Наиболее очевидным проявлением этой стратегии была роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом пишет бывший сотрудник МИД Австралии Коннор Диллин в статье, вышедшей 21 декабря в The Strategist. Читайте также: Strategist: Запад мог бы использовать неоосманскую Турцию против России

05:48 22.12.2020 Почти 43 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах с момента прекращения боевых действий в регионе, сообщили 22 декабря в пресс-службе Минобороны России. Об этом: В Нагорный Карабах вернулись почти 43 тысячи беженцев

07:16 22.12.2020 Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт. mil.ru

08:24 22.12.2020 Оппозиция в Армении призывает жителей к участию в общенациональной забастовке, пишут СМИ.

08:34 22.12.2020 Миротворческие силы России в ходе работ по разминированию территории в Нагорном Карабахе очистили свыше 218 гектаров территории. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба российского контингента в своем Telegram-канале. Подробности в материале: Миротворческие силы РФ разминировали в Карабахе свыше 218 га местности

09:02 22.12.2020 В Нагорный Карабах из России прибыли 35 вагонов с гуманитарной помощью, что стало самой большой партией, которая была направлена с использованием железнодорожного транспорта. Об этом 22 декабря сообщает МЧС РФ. Подробности в материале: МЧС России доставило в Карабах 35 вагонов с гуманитарной помощью

09:26 22.12.2020 При содействии российских миротворцев в Нагорном Карабахе продолжают восстанавливать инженерные коммуникации.

09:28 22.12.2020 За все время миротворцы обезвредили почти 8,5 тысячи взрывоопасных предметов.

10:10 22.12.2020 Разминирование территорий Нагорного Карабаха при помощи роботов-саперов «Уран-6» mil.ru

10:10 22.12.2020 Разминирование территорий Нагорного Карабаха при помощи роботов-саперов «Уран-6» mil.ru

10:43 22.12.2020 Армейский автосервис самых высоких стандартов качества появился в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Звезда», полевой парк техники построили специально для миротворческого контингента. Российские военные инженеры сделали так, что бы там можно было заправить или починить любые машины — от легковых до БТРов.

10:44 22.12.2020 Армейский заправочный пункт развернули буквально в чистом поле всего за два часа. Функционируют две колонки: с дизтопливом и 92-м бензином, обеспечена противопожарная безопасность, а благодаря камере видеонаблюдения оператор может полностью контролировать ситуацию и общаться с водителями по громкой связи.

10:44 22.12.2020 Отмечается, что автопарк будет поддерживать в надежном состоянии весь транспорт российского миротворческого контингента.

11:26 22.12.2020 Снаряды, обнаруженные российскими миротворцами в ходе разминирования окраин Степанакерта. Mil.ru

11:52 22.12.2020 В Нагорный Карабах прибыли необходимые населению строительные и пиломатериалы.

11:53 22.12.2020 Уже сегодня, 22 декабря, гуманитарную помощь должны распределить по нуждающимся гражданам.

12:27 22.12.2020 Митинг, организованный армянской оппозицией, участники которого требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начался на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства страны. Об этом 22 декабря сообщает агентство News.am. Читайте также: В Ереване начался митинг с требованием отставки Пашиняна

12:42 22.12.2020 Дом правительства в центре Еревана до сих пор оцеплен полицией.

12:42 22.12.2020 Требующие отставки премьера Пашиняна не расходятся.

12:48 22.12.2020 Участники митинга в Ереване скандируют «Никол, уходи».

12:49 22.12.2020 По оценкам журналистов, находящихся на месте, на площади площади Республики в центре Еревана собралось несколько тысяч человек.

13:51 22.12.2020 В Ереване начались столкновения участников акции протеста с полицией.

13:58 22.12.2020 Среди протестующих и женщины, и мужчины, и молодёжь, и пожилые.

14:00 22.12.2020 Митинг в Ереване за отставку Никола Пашиняна. Цитата из видео LIVE. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Երևանում մեկնարկել են անհնազանդության ակցիաներ пользователя Aysor TV. youtube.com (1)

14:10 22.12.2020 Десятки протестующих, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались 22 декабря возле здания Генеральной прокуратуры страны. Подробности в материале: Протестующие в Ереване собрались у здания генеральной прокуратуры

14:21 22.12.2020 Митинг в Ереване за отставку Никола Пашиняна. Цитата из видео Անհնազանդության ակցիաներ՝ Հանրապետության հրապարակում. ՈՒՂԻՂ пользователя 168. am. youtube.com

14:24 22.12.2020 Протестующие в Армении перекрыли две междугородние автотрассы, окружили правительственные здания, включая здания юстиции, сообщает «КП».

14:51 22.12.2020 Силы правопорядка на митинге в Ереване за отставку Никола Пашиняна. Цитата из видео LIVE. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Երևանում մեկնարկել են անհնազանդության ակցիաներ пользователя Aysor TV. youtube.com

14:52 22.12.2020 Ситуация в Ереване накаляется.

15:15 22.12.2020 Турция направила в Азербайджан 60 представителей военного персонала для строительства Центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 22 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом: Турция направила в Азербайджан военных в рамках договорённостей по Карабаху

16:22 22.12.2020 Палатки устанавливает оппозиция Армении на площади Республики в Ереване, передаёт 22 декабря Sputnik. Читайте также: В центре Еревана оппозиция установила палатки — видео

17:11 22.12.2020 Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт

17:11 22.12.2020 Об освобождении мэра города Гориса (Армения) Аруша Арушаняна из-под стражи написала 22 декабря его адвокат Ирина Йолян в Facebook. Арушанян был задержан в ночь на 21 декабря в связи с призывами к жителей Сюникской области перекрыть трассу из Еревана. Таким образом планировалось перекрыть проезд армянскому премьер-министру Николу Пашиняну. Трасса действительно оказалась перекрыта, так что Пашинян не смог попасть в Сюникскую область. Читайте также: В Армении освободили мэра Гориса, помешавшего поездке Пашиняна

17:50 22.12.2020 Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, в том числе Ованнес Худоян, не смогли участвовать в судебном заседании по «делу 1 марта», поскольку приняли участие в протестах. Подробности в материале: Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна пошли протестовать против Пашиняна

17:53 22.12.2020 Генпрокуратура Армении готова задержать премьера Никола Пашиняна в случае возникновения обоснованных подозрений в совершении им тех или иных преступлений. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии «Одна Армения» Артур Казинян по итогам встречи с генпрокурором Артуром Давтяном, передаёт ru.armeniasputnik.am.

19:12 22.12.2020 Массовая акция протеста в Ереване [Цитата из видео «Ի՞նչ է կատարվում Հանրապետության Հրապարակում. ուղիղ» пользователя Yerevan Today Live. youtube.com]

20:44 22.12.2020 В Нагорном Карабахе российские миротворцы нашли двух армянских военнослужащих, ранее числившихся пропавшими. Они были переданы администрации НКР, сообщает ТАСС.

21:10 22.12.2020 В Нагорном Карабахе российские миротворцы продолжают разминирование местности и дорог, сообщил 22 декабря на брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его информации, за последние сутки российские сапёры обезопасили 15 гектаров местности, 4,6 км дорог, а также 11 зданий и сооружений. Читайте также: Российские сапёры за сутки разминировали в Карабахе 15 гектаров местности

22:11 22.12.2020 Президент Турции Реджеп Эрдоган на параде в Баку. president. az

06:01 23.12.2020 Подразделения российских инженерных войск завершают разминирование северной окраины Степанакерта (Нагорный Карабах). Об этом 23 декабря сообщили в Минобороны России. Читайте также: В Степанакерте завершается разминирование северной окраины

07:25 23.12.2020 «За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 га местности, около 100 км дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов», — отметили в Минобороны России.

08:35 23.12.2020 В Минобороны подчеркнули, что высокий темп работ по разминированию позволяют поддерживать современные робототехнические комплексы.

09:35 23.12.2020 Специалисты МОСН оказали помощь жителям Нагорного Карабаха. mil.ru

10:42 23.12.2020 Причиненный экономике Нагорно-Карабахской Республики (НКР) во время последних военных действий в регионе ущерб сравним с объемом ее ВВП за несколько лет. Об этом 23 декабря сообщил государственный министр НКР Григорий Мартиросян. Об этом: В Карабахе назвали ущерб от войны сравнимым с объемом ВВП за несколько лет

11:37 23.12.2020 За прошедшие 24 часа в Нагорный Карабах с территории Армении в сопровождении представителей миротворческих сил РФ вернулись еще 378 беженцев. Об этом 23 декабря сообщает Минобороны России. Читайте также: В Нагорный Карабах за сутки вернулись еще 378 беженцев

12:37 23.12.2020 Уходящий 2020 год запомнился жителям России не только пандемией коронавируса, но и обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Читайте также: 2020 год запомнился жителям России не только пандемией

13:25 23.12.2020 В общей сложности с момента прекращения боевых действий 10 ноября текущего года в Карабах вернулись свыше 43 тыс. беженцев.

14:28 23.12.2020 Беженцы, вернувшиеся в Нагорный Карабах. mil.ru

15:09 23.12.2020 Лидер оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян предложил правительству страны вернуть президенту полномочия главы государства, поскольку, по его мнению, действующий премьер-министр Никол Пашинян со своей функцией не справляется.

15:19 23.12.2020 На площади Республики в Ереване собираются сторонники оппозиции, которые намерены потребовать отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

15:58 23.12.2020 Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собираются на площади Республики в центре Еревана, где находится здание правительства страны. Об этом 23 декабря сообщает агентство News.am. Читайте подробнее: В центре Еревана собираются требующие отставки Пашиняна протестующие

16:21 23.12.2020 СК Армении задержал лидера оппозиционной партии «Национальная безопасность» Гарника Исагуляна из-за его высказываний в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, в которых следователи усмотрели угрозу.

17:05 23.12.2020 Разминирование северной окраины Степанакерта саперами Международного противоминного центра ВС РФ. Фото: mil.ru

17:06 23.12.2020 Оппозиционный митинг против премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался 23 декабря у правительства республики в Ереване. Участники акции требуют отставки Пашиняна из-за его действий по Нагорному Карабаху. Читайте подробнее: У здания правительства Армении начался митинг — видео

18:27 23.12.2020 Митинг в Ереване за отставку Никола Пашиняна. Цитата из видео LIVE. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Երևանում մեկնարկել են անհնազանդության ակցիաներ пользователя Aysor TV. youtube.com

18:39 23.12.2020 Здание правительства Армении в Ереване будет 24 декабря заблокировано участниками акции протеста, требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом: Оппозиция Армении собралась блокировать здание правительства

19:28 23.12.2020 Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе. Фото: Минобороны России

21:38 23.12.2020 Запрет на продажу в Россию помидоров снят с 24 декабря для 12 азербайджанских поставщиков, сообщил 23 декабря журналистам замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин. Читайте подробнее: Россия разрешила поставки помидоров 12 предприятиям Азербайджана

22:03 23.12.2020 Открытый урок для школьников города Чартар в Нагорном Карабахе. Фото: mil.ru

22:36 23.12.2020 Территория площадью в 274,5 га разминирована российскими миротворцами в Нагорном Карабахе за месяц. Также от неразорвавшихся боеприпасов за этот период освобождены 105,9 км дорог и 451 домостроение в Карабахе. Миротворцы обнаружили и обезвредили 8704 взрывоопасных предмета. Подробности в материале: В Карабахе за месяц разминирована площадь в 274,5 га — Минобороны РФ

07:04 24.12.2020 Специалисты российского контингента миротворческих сил продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха. mil.ru

07:56 24.12.2020 Российская гуманитарная миссия в Нагорном Карабахе преследует своей целью скорейшее восстановление мирной жизни в регионе, заявил 24 декабря журналистам глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению. Об этом: Глава МЧС России назвал основную задачу гуманитарной миссии в Карабахе

09:15 24.12.2020 Военный парад в Азербайджане 10 декабря. president.az.

09:38 24.12.2020 Российская гуманитарная помощь для Нагорного Карабаха доставлена в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ. «23 декабря прибыла очередная партия железнодорожных вагонов с гуманитарным грузом для Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении. Подробности в материале: МЧС РФ отчиталось о доставке гумпомощи в Нагорный Карабах

09:46 24.12.2020 За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще 488 беженцев. Об этом 24 декабря сообщили в Минобороны РФ. Об этом: В Нагорный Карабах за сутки вернулись ещё 488 беженцев — Минобороны РФ

09:59 24.12.2020 Очередная партия гуманитарной помощи, которая предназначена для Нагорного Карабаха, прибыла по железной дороге в данный регион. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба МЧС РФ. Подробности в материале: В Нагорный Карабах прибыла новая партия гуманитарной помощи — МЧС РФ

10:26 24.12.2020 Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези выразил удовлетворение по поводу прекращения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией, заявив, что Тегеран готов оказать содействие в окончательном разрешении спора между двумя соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Иран готов оказать содействие урегулированию конфликта в Карабахе

11:22 24.12.2020 Кордон в 5−6 рядов выстроили специальные силы армянской полиции возле здания правительства Армении на площади Республики в Ереване, где должна состояться протестная акция оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 24 декабря сообщает News.am. Читайте также: Полиция в Ереване окружила здание правительства перед акцией протеста

11:27 24.12.2020 Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре. mil.ru.

11:31 24.12.2020 Протестующие в Ереване снова собираются у здания правительства. Силовики оцепили здание и выставили щиты, чтобы помешать участникам акции заблокировать здание и сорвать заседание правительства, которое будет проводить Пашинян. Цитата RT.

11:34 24.12.2020 Участников акций протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заблокировавших все входы и выходы в здание правительства страны на площади Республики в Ереване, начали задерживать специальные силы армянских полицейских. Об этом 24 декабря сообщает агентство Newsarmenia. Об этом: Полиция в Ереване начала задерживать протестующих

11:45 24.12.2020 Новогодние мероприятия на государственном уровне не планируют проводить в Армении. Об этом 24 декабря заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время заседания правительства страны, которое транслировал телеканал «Армения 1». Читайте подробнее: Власти Армении отменили новогодние праздничные мероприятия в стране

12:09 24.12.2020 Работа выездных медбригад МОСН в н.п. Дашбулаг в Нагорном Карабахе. mil.ru.

12:15 24.12.2020 В Ереване у здания Минфина началась потасовка между протестующими против Пашиняна и силовиками. Ранее демонстранты собрались около здания правительства, чтобы помешать премьеру провести заседание. Цитата RT.

12:37 24.12.2020 Сегодня, 24 декабря, в столице Армении проходит массовый митинг — прямо у здания местного правительства. Люди продолжают выступать за отставку премьер-министра Никола Пашиняна, административные здания охраняют полицейские с щитами. По информации местных журналистов, рейтинг Пашиняна недавно достиг новых антирекордных показателей — всего 8%. Протесты в стране не прекращаются уже несколько недель. Цитата breakingmash.

12:39 24.12.2020 Полиция в Ереване расчищает от мирных протестующих дорогу для машин чиновников, выезжающих из здания Правительства. Хотя водители и сами справляются — едут прямо в толпу, скандирующую «Никол — предатель». Самых активных протестующих забирает полиция. Цитата rlz_the_kraken.

13:06 24.12.2020 Более 8700 взрывоопасных предметов обезврежены российскими специалистами с момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Завершается разминирование северных окраин столицы непризнанной НКР города Степанакерта. Цитата канала «Военный обозреватель».

13:07 24.12.2020 Протесты у здания правительства Армении переросли в столкновения с полицией. Демонстранты требуют отставки Никола Пашиняна. Митинг за отставку Никола Пашиняна в Ереване. Цитата из видео Անհնազանդության ակցիաներ՝ Հանրապետության հրապարակում. ՈՒՂԻՂ пользователя 168. am. youtube.com.

13:28 24.12.2020 Неделю назад в Баку состоялся парад и пир победителей. Речи президентов Алиева и Эрдогана не оставили сомнений в общности замысла и осуществления их странами недавней войны в Нагорном Карабахе. Не было недостатка ни в клятвах верности, ни в славословии братства, ни в унижении побежденных. Читайте также: Одна неправда нам в убыток: уроки Карабаха для России

13:30 24.12.2020 Российские миротворцы контролируют всю территорию Нагорного Карабаха, их действия предотвратили гуманитарную катастрофу — начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

13:44 24.12.2020 Во время акций протеста у здания правительства Армении в Ереване, участники которых требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, полицейские задержали 69 протестующих. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе полиции страны. Читайте подробнее: В Ереване у здания правительства задержали 69 протестующих

13:49 24.12.2020 Российские миротворцы помогли предотвратить гуманитарную катастрофу в Карабахе, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. По его словам, на сегодня Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев.

13:50 24.12.2020 Открытый урок для школьников города Чартар в Нагорном Карабахе. mil.ru.

14:11 24.12.2020 Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе был развёрнут для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. Читайте также: В Генштабе ВС заявили о предотвращении гуманитарной катастрофы в Карабахе

15:24 24.12.2020 В ходе акции протеста у здания правительства в Армении, участники которой требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, было задержано 77 протестующих. Об этом 24 декабря сообщили в полиции республики. Читайте также: Полиция в Ереване задержала 77 протестующих

16:01 24.12.2020 Протесты в Ереване [Цитата из видео «Քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ Երևանում. ՈՒՂԻՂ» Factor tv. youtube.com]

16:13 24.12.2020 Рабочий визит турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Россию состоится 29 декабря, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте также: Глава МИД Турции готовится нанести визит в Сочи

17:10 24.12.2020 Открытый урок для школьников города Чартар в Нагорном Карабахе. mil.ru

18:17 24.12.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещая подконтрольную азербайджанским ВС территорию Нагорного Карабаха, проезжал мимо старого указателя на армянском языке. Заметив указатель, Алиев повалил его на землю и начал топтать ногами, в чём ему помогла его супруга Мехрибан Алиева. «Потому что может», — так охарактеризовал мотивы поступка президента Азербайджана российский журналист Александр Коц в своём телеграм-канале.

19:23 24.12.2020 Разминирование территорий Нагорного Карабаха при помощи роботов-саперов «Уран-6» mil.ru

20:29 24.12.2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг обвинения западных стран, содержащиеся в обнародованных ими резолюциях по Нагорному Карабаху. «Пусть страны, принявшие против нас резолюции, откроют глаза и посмотрят. Лицемерные политики, откройте глаза, посмотрите. Ваши парламенты приняли резолюции. Для нас эти резолюции не имеют никакого значения, это кусок бумаги. Но дело в том, что против нас вновь выдвигаются безосновательные обвинения. Посмотрите, депутаты французского парламента, депутаты бельгийского и голландского парламентов, что сделали ваши любимые армяне на этих землях? Откройте карту и посмотрите, откройте энциклопедию и посмотрите, частью какой страны является Зангиланский район, Губадлинский район», — приводит его слова РИА Новости.

21:31 24.12.2020 Открытый урок для школьников города Чартар в Нагорном Карабахе. mil.ru

22:40 24.12.2020 Вероника Ичеткина. Вопрос по Нагорному Карабаху. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Цитата из трансляции

05:55 25.12.2020 Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта (Нагорный Карабах), сообщили 25 декабря в пресс-службе Минобороны России. Подробности в материале: Российские миротворцы завершают разминирование к северу от Степанакерта

07:28 25.12.2020 Всего за время операции с участием российских миротворцев в Нагорном Карабахе разминировано более 280 га местности, около 107 км дорог, 452 домостроения, обнаружено и обезврежено более 9 тысяч взрывоопасных предметов.

08:45 25.12.2020 За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще свыше 460 беженцев. Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны РФ. Читайте также: В Нагорный Карабах за сутки вернулись свыше 460 беженцев — Минобороны РФ

09:40 25.12.2020 Разминирование территорий Нагорного Карабаха при помощи роботов-саперов «Уран-6». mil.ru

10:38 25.12.2020 Поэтапная демобилизация военнослужащих, которые были призваны из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, началась в Азербайджане. Соответствующее распоряжение азербайджанского президента Ильхама Алиева 25 декабря обнародовано его пресс-службой. Подробности в материале: Алиев объявил о демобилизации участников боевых действий в Карабахе

11:28 25.12.2020 Общее число беженцев, которые вернулись на территорию Нагорного Карабаха с момента прекращения огня в регионе, по состоянию на 25 декабря составляет свыше 43 тыс. человек.

11:46 25.12.2020 Недавнее заявление министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили о планах закупить боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) свидетельствуют о том, что Тбилиси планирует решать споры с соседними странами силовым путем, как Азербайджан в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, которое 25 декабря было опубликовано на сайте абхазского министерства. Читайте также: МИД Абхазии отреагировал на заявление минобороны Грузии о закупке БПЛА

12:33 25.12.2020 Разминирование территорий Нагорного Карабаха при помощи роботов-саперов «Уран-6». mil.ru

13:05 25.12.2020 Военнослужащим, которые принимают участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, будут направлены дополнительные выплаты из бюджета РФ. Об этом 25 декабря сообщила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Читайте также: Миротворческую миссию России в Карабахе профинансируют дополнительно

14:02 25.12.2020 Татьяна Шевцова: «В соответствии с действующим законодательством обеспечение миротворческого контингента осуществляется за счёт дополнительного выделения бюджетных средств. Правительством РФ соответствующие решения приняты».

15:59 25.12.2020 Российский взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) для помощи Нагорному Карабаху составил 2 млн швейцарских франков. Об этом говорится в распространённом 25 декабря сообщении МИД РФ. Читайте также: Россия направила более $2 млн Красному Кресту для помощи Карабаху

17:23 25.12.2020 По железной дороге доставляется гуманитарная помощь для населения Нагорного Карабаха. mchs.gov.ru