Школы в Чувашии могут вернуться к очному обучению
Чебоксары, 4 декабря, 2020, 09:34 — ИА Регнум. В Чувашии старшеклассники могут возобновить учёбу в очном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее предложение поддержал сегодня, 4 декабря, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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В ходе совещания особое внимание было уделено формату обучения в школах. Как и планировалось, к этой теме власти вернулись спустя две недели, в течение которой ситуация в образовательных учреждениях мониторировалась ежесуточно. С учётом появления «признаков стабилизации» поступило предложение вернуть старшеклассников на очное обучение.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 ноября учащиеся с 9-го по 11-е классы в Чебоксарах и Новочебоксарске ушли на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также во всех муниципалитетах временно приостановили работу организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. Власти пояснили, что это позволит сократить контакты между детьми из разных школ.
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Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев, оценивая ситуацию с коронавирусом, отметил, что она остаётся «напряжённой, но есть признаки стабилизации».