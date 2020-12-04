Москва, 4 декабря, 2020, 08:58 — ИА Регнум. С 4 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Сейчас прививку могут сделать москвичи, контактирующие по долгу службы с большим числом людей, — медики, сотрудники образовательных учреждений, работники социальных служб. Открыто 70 пунктов вакцинации. Прививку делают вакциной «Спутник V».

«Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги. Санитар в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями. И риск заразиться у них не меньше», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Запись ведётся на две недели вперёд. Прививочные пункты будут работать с 8:00 до 20:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, а также любой документ, подтверждающий занятость в отрасли.