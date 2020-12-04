Чебоксары, 4 декабря, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В Чувашии ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остаётся «напряжённой, но есть признаки стабилизации». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 декабря, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Открывая совещание, руководитель республики подчеркнул важность соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий, чтобы сдержать распространение инфекции.

«Ситуация достаточно напряжённая, но есть признаки стабилизации. И очень важно и дальше сохранять темп напряжённой и сосредоточенной работы, чтобы стабилизация двигалась по положительному сценарию», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 922 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 125. Выздоровел 12 101 человек (93,6%), умерли 298 пациентов. Напомним, рекордное число суточных выявляемых случаев заражения коронавирусом пришлось в Чувашии на 28 ноября, когда было подтверждено 130 фактов.