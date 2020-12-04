Глава Чувашии увидел «признаки стабилизации» в борьбе с коронавирусом
Чебоксары, 4 декабря, 2020, 08:20 — ИА Регнум. В Чувашии ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остаётся «напряжённой, но есть признаки стабилизации». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 4 декабря, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»
Открывая совещание, руководитель республики подчеркнул важность соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий, чтобы сдержать распространение инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 922 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 125. Выздоровел 12 101 человек (93,6%), умерли 298 пациентов. Напомним, рекордное число суточных выявляемых случаев заражения коронавирусом пришлось в Чувашии на 28 ноября, когда было подтверждено 130 фактов.