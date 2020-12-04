Челябинск, 4 декабря, 2020, 08:15 — ИА Регнум. В Челябинске от 81-летнего почётного металлурга требуют демонтировать подъёмник, который установлен в подъезде его дома на улице Энгельса. Об этом пишут СМИ.

Onf.ru Ильяз Зинуров

Подъёмник был установлен в мае. Этому предшествовала долгая борьба, завершившаяся победой. Инвалиду помог в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Безногому жильцу стало проще спускаться из своей квартиры и подниматься назад.

Однако на 7 декабря его вызвали в Центральный районный суд. Истцом является одно из ТСЖ, заявление было подано ещё 9 июля. Как пишет 74.ru, речь может идти о требовании демонтировать подъёмное устройство, установленное с таким трудом.

В самом ТСЖ, впрочем, изданию пояснили, что не имеют претензий к пожилому человеку по поводу пандуса. Другие жильцы тоже спокойно относятся к подъёмнику, кроме того, оно размещается компактно и не мешает проходу граждан.

Ильяз Зинуров лишился ног в возрасте 19 лет во время ЧП на металлургическом комбинате. Затем он научился ходить на протезах, но в последние годы был вынужден пересесть в инвалидную коляску.