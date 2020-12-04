Югорск, Югра, 4 декабря, 2020, 08:12 — ИА Регнум. В ковидном госпитале города Югорска впервые приняли роды у пациентки с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

БУ «Югорская городская больница» Мама с COVID-19 после родов

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Жительница города Советского родила мальчика. Рядом с ней находилась опытная бригада врачей и акушерка, которые соблюдали все правила экипировки в общении с пациентом с COVID-19. Младенец передан неонатологам, чтобы исключить контакт с заболевшей мамой.

Отмечается, что нестандартная ситуация показала отработанность и слаженность врачей ковидария. Роды прошли без осложнений.