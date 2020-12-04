Тюмень, 4 декабря, 2020, 08:09 — ИА Регнум. В арбитраж Тюменской области поступил банкротный иск в адрес ЗАО «Тюменский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к институту

Иск подан в суд 3 декабря 2020 года. Истцом выступает ОАО «Сургутский производственно-научный институт инженерных изысканий в строительстве». Сумма заявленного долга — 28 894 314 рублей.

В июне 2020 года арбитраж взыскал с тюменского института основной долг в размере 12 386 753,84 рубля и неустойку — 1 238 675,38 рубля. Также по встречному иску общества из Сургута была взыскана небольшая неустойка и с тюменского предприятия — 57 тыс. рублей. После зачета встречных требований долг ЗАО составил 12 386 753,84 рубля и 1,18 млн рублей неустойки.

По данным ЕГРЮЛ, компания — ответчик по банкротному иску создана в Тюмени в январе 2008 года. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года — более 300 человек. Институт занимается комплексным проектированием объектов нефтяной и газовой промышленности.