Ульяновск, 4 декабря, 2020, 07:47 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области может обанкротиться культурно-развлекательный центр. Соответствующий иск о банкротстве зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С заявлением в суд вышло управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Ответчиком является общество «Культурно-развлекательный центр «Строитель», зарегистрированное в Димитровграде.

Заявитель просит суд признать общество банкротом, указанная сумма исковых требований составляет 1 144 825 рублей 5 копеек.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области 3 декабря. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.