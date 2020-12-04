На базе нового сельского детсада в Ульяновской области появится технокампус
Ульяновск, 4 декабря, 2020, 06:59 — ИА Регнум. В Николаевском районе Ульяновской области на базе нового детского сада в селе Большой Чирклей будет создан технокампус. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в муниципалитет. В мероприятии также принял участие министр образования и науки Татарии Ильсур Хадиуллин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ульяновской области.
Новое дошкольное учреждение в селе построено в рамках национального проекта «Демография». По словам главы региона, детсад на 120 мест стал «хорошим дополнением к ранее построенной школе», где есть не только просторные игровые комнаты, но и соляная пещера, бассейн, современные образовательные пространства.
По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, для создания технопарк детсад будет доукомплектован робототехникой, детскими ноутбуками, конструкторами.
Новое дошкольное учреждение оценил министр образования и науки Татарии Ильсур Хадиуллин, посетивший торжественную церемонию. Он подчеркнул, что для детей с малых лет «создаются условия для творческого, технического развития, раскрытия талантов»:
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в селе Барановка Николаевского района в 2021 году начнется строительство школы. Образовательное учреждение на 200 мест будет включать в себя и дошкольную группу. Подобран земельный участок на улице Школьной, проведено его межевание. В настоящее время сделан ориентировочный расчёт сметной стоимости.