Саратов, 4 декабря, 2020, 06:39 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России взыскало со старейшего предприятия Саратовской области — ЗАО «Тролза» штраф по соглашению о выделении субсидии. Претензии были удовлетворены лишь на десятую часть — взыскано 47,8 млн рублей вместо 478 млн рублей. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Взыскать с закрытого акционерного общества «Тролза», Саратовская область, Энгельс (ИНН 6 449 972 323) в пользу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, г. Москва, (ИНН 7 705 596 339) штраф по соглашению от 21.05.2018 года №020−11−2018−152 в размере 47 800 000 рублей, в оставшейся части — отказать», — решила судья Фугарова.

В основе спора лежало соглашение от 2018 года. Субсидию выделили «в целях возмещения выпадающих доходов получателя, связанных с предоставлением фиксированной скидки покупателям городского наземного электрического транспорта». При этом «показателем результативности предоставления субсидии является увеличение производства техники в отчётном году по отношению к предыдущему году», но получатель не достиг нужной результативности, что и стало основанием для обращения в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у завода, который ведёт свою историю с 1868 года, проблемы тянутся уже несколько лет. Из-за них ему пришлось уходить в режим простоя. Помимо этого, от налогового органа был подан банкротный иск. Последний рассмотрят 15 декабря 2020 года. ФНС России требует признать задолженность в общей сумме 32 368 954,29 рубля.

«Тролза» было поставщиком троллейбусов на маршруты в десятки российских городов.