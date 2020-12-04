Ульяновск, 4 декабря, 2020, 06:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области в селе Барановка Николаевского района в 2021 году начнется строительство школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Facebook.com Рабочая поездка губернатора Ульяновской области Сергея Морозов в Николаевский район. Фото пресс-службы ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в муниципалитет обсудил ход строительства образовательного учреждения с председателями родительских комитетов, директорами школ района и представителями фракции «Единая Россия».

«Мы начнём строительство новой школы в Барановке летом 2021 года. Образовательное учреждение на 200 мест будет включать в себя и дошкольную группу», — сказал Сергей Морозов, отметив, что образовательное учреждение планируется сдать осенью 2023 года.

Новая школа будет рассчитана на 165 мест с дошкольной группой на 40 мест. Подобран земельный участок на улице Школьной, проведено его межевание. В настоящее время сделан ориентировочный расчёт сметной стоимости. По словам министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, в 2021 году планируется заключить контракт на проектирование и строительство школы.

Также в районе продолжается ремонт школ. В Николаевке, как и обещали во время предыдущей (в мае 2020 года) рабочей поездки, заменили кровлю, на что выделено 5,4 млн рублей. Сергей Морозов осмотрел выполненные ремонтные работы кровли здания Николаевской средней школы с участием представителей фракции «Единая Россия».

В планах — ремонт здания школы, включая модернизацию пищеблока, обустройство спортивной площадки и подъездных путей. Школу обновят поэтапно к 2024 году. В 2021 году запланировано создание Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске 29 ноября в строящемся микрорайоне Север-1 открылся новый детский сад «Искринка» на 160 мест. Торжество было приурочено ко Дню матери и прошло с участием губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

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