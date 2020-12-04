Пенза, 4 декабря, 2020, 03:28 — ИА Регнум. В биографии теперь уже бывшего директора «Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» выяснились некоторые интересные детали. Уволенный губернатором Пензенской области Заур Иванов ранее был командиром войсковой части, которая как юрлицо была ликвидирована в мае 2019 года, а также работал как ИП в сфере ресторанного бизнеса, передаёт ИА REGNUM.

Trud.pnzreg.ru Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей

Руководить детдомом для особых детей Иванова поставили с 6 марта 2020 года, а уже 30 ноября его уволили. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что к нему поступило обращение от воспитанников учреждения с жалобами на нового директора, и пообещал проверку. Он также поручил подобрать нового директора, который должен искренне любить детей и понимать специфику своей работы.

По данным ЕГРЮЛ, Иванов ещё год назад был командиром войсковой части в посёлке Монтажный Пензенской области, которая как юрлицо существовала с февраля 1977 года. Юрлицо ликвидировали 31 мая 2019 года. Свой пост Заур Иванов занимал с июня 2009 года.

Помимо этого, за человеком с такими же данными (вплоть до ИНН), как у экс-директора детдома и войсковой части, числилось ИП с основным видом деятельности — услуги по доставке продуктов питания и ресторанный бизнес. Статус ИП был действителен с октября 2012 года по октябрь 2017 года.