Вена, 4 декабря, 2020, 00:24 — ИА Регнум. Позитивное воздействие на мировой рынок нефти оказали определенность с результатами выборов президента США и создание вакцин от коронавирусной инфекции, сказал 3 декабря вице-премьер России Александр Новак в своем приветственном слове на министерской встрече ОПЕК+.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

«В то же время есть и неопределенности, которые мы видим. Это ограничительные меры во многих странах в рамках второй волны (распространения коронавируса — ред.) и то, что касается зимнего, более низкого спроса (на нефть)», — сказал он.

По словам Новака, перечисленные факторы являются ключевыми при принятии решения в ОПЕК+ по новой нефтяной сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, страны картеля одобрили решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Россия по этому соглашению увеличит объём нефтедобычи в январе 2021 года на 125 тыс. баррелей в сутки.