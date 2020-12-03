США ввели очередные санкции против Ирана
Тегеран, 3 декабря, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты обновили санкции против граждан и компаний Ирана, 3 декабря сообщает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Американские санкции
Министерство финансов США ввело санкции против компании Shahid Meisami Group и ее директора. Санкции введены за возможную причастность к исследованиям в области химического оружия.
«Разработка Ираном оружия массового уничтожения представляет собой угрозу для безопасности его соседей и мира», — сказано в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.
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