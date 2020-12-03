Тегеран, 3 декабря, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты обновили санкции против граждан и компаний Ирана, 3 декабря сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Министерство финансов США ввело санкции против компании Shahid Meisami Group и ее директора. Санкции введены за возможную причастность к исследованиям в области химического оружия.

«Разработка Ираном оружия массового уничтожения представляет собой угрозу для безопасности его соседей и мира» , — сказано в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

Читайте также:Иран выставил ЕС и США условия для возврата к «ядерной сделке» 2015 года