Йошкар-Ола, 3 декабря, 2020, 23:34 — ИА Регнум. Учащиеся школ Марий Эл с 7 декабря продолжат обучение в очном формате. Об этом сообщает управление образования Йошкар-Олы.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в классе

В управлении отметили, что завершается действие указа о режиме повышенной готовности в части пунктов 9 и 10. Изменения в документ вносится не будут.

До 6 декабря начальные классы находятся на каникулах, старшие классы школ продолжают обучение в дистанционном формате.

Напомним, школьники с 1 по 4 класс были отправлены на каникулы с 16 ноября. Школьники с 5-го по 11-й класс, а также обучающиеся колледжей и техникумов, спортсмены на этапе начальной подготовки на этот же срок были переведены на дистанционное обучение.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 декабря в Марий Эл выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 7726 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели после инфицирования 6790 жителей республики. 95 скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией. В данный момент активными носителями коронавируса в регионе является 841 человек. В инфекционных стационарах республики лечение получают 372 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1186 человек, из них у 1173 — пневмония.

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