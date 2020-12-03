Йошкар-Ола, 3 декабря, 2020, 22:40 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле на Марковском кладбище прошла церемония возложения цветов к подножию памятника солдатам Красной армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие глава региона Александр Евстифеев, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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Здесь похоронены воины со всех республик бывшего СССР, умершие от ран и болезней в госпиталях и больницах Йошкар-Олы в 1941 — 1945 годах. Имена более 30 солдат до сих пор не известны. Из числа опознанных солдат девять являются уроженцами Марий Эл.

«На этом кладбище похоронено более 800 человек — это те, кто проходил лечение после боевых действий, в том числе уроженцы и жители Республики Марий Эл. Сегодня мы им низко кланяемся. Вечная память погибшим», — сказал Евстифеев.

По мнению главы республики, почтить память Неизвестного Солдата в Год памяти и славы особенно важно, поскольку священный долг каждого — передать следующим поколениям всю правду о войне, мужестве и доблести защитников Родины.

ИА REGNUM напоминает, 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата из братской могилы был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. День Неизвестного Солдата посвящается всем павшим в боях российским воинам, имена которых так и не стали известны.