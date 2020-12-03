Эр-Рияд, 3 декабря, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Роль председателя конференции ОПЕК+ снова отдана Саудовской Аравии, сообщается 3 декабря в итоговом коммюнике заседания стран картеля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Саудовской Аравии

Отмечается, что страны ОПЕК+ «призвали министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана и впредь выполнять функции председателя совещания министров стран ОПЕК и других стран».

В заявлении отмечаются такие качества бен Сальмана как «настойчивость и усердие», а также, что он предпринял на своём посту «исключительные усилия» для успешной работы организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бен Сальман сложил с себя роль председателя конференции ОПЕК+ на время проведения переговоров, которые состоялись сегодня, 3 декабря.

Переговоры завершились договорённостью стран ОПЕК+ нарастить объём нефтедобычи на 0,5 млн баррелей в сутки с будущего января.