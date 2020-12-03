Осло, 3 декабря, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Тайным сбором информации о нефтяном секторе Норвегии занимаются Россия и Китай, пишет 3 декабря Dagens Næringsliv.

T3n60 Норвежская нефтяная платформа

Утверждающее это издание ссылается на отчёт Полицейской службы безопасности Норвегии.

«Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе», — сказано в документе.

Согласно утверждениям норвежских спецслужб, российские и китайские спецслужбы вызнают информацию и о частных, и о государственных компаниях Норвегии. Якобы ведётся слежка и за научными исследованиями, а также за официальными ведомствами Норвегии.

Также норвежские спецслужбы указали на риск вербовки своих соотечественников российскими и китайскими спецслужбами.