Ижевск, 3 декабря, 2020, 21:53 — ИА Регнум. В Удмуртии с 1 декабря тесты на коронавирус проводятся в отношении всех граждан при обращении за медицинской помощью с признаками ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), не исключающими заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

ИА REGNUM Лаборатория

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Проведение теста не зависит от возраста пациента и наличия хронических заболеваний.

Кроме того, теперь лица, контактировавшие с гражданами, у которых подтверждено заражение коронавирусом, могут выходить из самоизоляции через 14 дней без сдачи теста в случае отсутствия клинических симптомов заболевания.

В штабе подчеркнули, что сейчас все лаборатории республики укладываются в срок проведения теста на коронавирус, который составляет 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 декабря провели 654 685 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3202 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 2094 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований.

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