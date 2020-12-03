Тюмень, 3 декабря, 2020, 21:32 — ИА Регнум. В Тюменской области в День Неизвестного Солдата военнослужащие, сотрудники и кадеты Росгвардии почтили память павших на полях сражений Великой Отечественной войны возложением венков и цветов, а также онлайн встречей с одним из создателей «Бессмертного полка» Геннадием Ивановым.Об этом сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии России.

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде. 9 мая 2016 года

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Тюменские росгвардейцы, их дети и кадеты приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам памяти в городах и населенных пунктах региона. Соавтор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов рассказал об идее создания общественного движения, интересных фактах из истории Великой Отечественной войны и напомнил о важности участия каждого жителя России в деле увековечивания памяти подвига неизвестных и пропавших без вести воинов.

«В годы Великой Отечественной войны погибло порядка миллиона 17−18-летних солдат. По сути, это были мальчишки, которые не успели обзавестись семьёй. У них не осталось детей, внуков и правнуков. Их лиц и имён пока нет в рядах «Бессмертного полка». Но в наших силах вернуть из забвения их подвиги, их имена», — обратился к участникам встречи Геннадий Иванов.